Kiên Giang: Triệt phá tụ điểm đá gà đầu năm mới, thu giữ trên 100 triệu đồng

Sáng 2.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 12 người đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Trước đó, chiều ngày 1.1, lực lượng CSHS Công an TP.Rạch Giá phối hợp Công an P.Vĩnh Quang bất ngờ ập vào khu đất trống trống phía sau nhà người dân ở khu phố Nguyễn Thái Bình, P.Vĩnh Quang. Tại đây, lực lượng công an bắt giữ 12 người đang đá gà ăn tiền, cùng tang vật gồm 2 con gà, trên 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan.

Tụ điểm đá gà này do Huỳnh Minh Trí (37 tuổi, ngụ P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) đứng ra tổ chức để thu tiền xâu và có thuê người cảnh giới từ xa.





Tại cơ quan công an, Trí khai nhận do tưởng rằng ngày Tết Dương lịch lực lượng công an được nghỉ, không đi làm nhiệm vụ, nên đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi đá gà ăn tiền. Số tiền cá cược mỗi trận từ 500.000 - 1,2 triệu đồng. Trong lúc Trí đưa gà vào để đá độ thứ 3 thì bị công an bắt giữ.

Tụ điểm đá gà của Trí chỉ cách Đội CSHS Công an TP.Rạch Giá một con sông nhỏ. Trước đó, Trí từng bị công an xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, nay tiếp tục tái phạm.