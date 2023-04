Kiên Giang: Xử phạt 2 doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc và Kiên Hải

Chiều 5.4, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết ông vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.Phú Quốc và H.Kiên Hải.

Một góc đảo Nam Du, H.Kiên Hải, Kiên Giang HOÀNG TRUNG

Cụ thể, UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt Công ty Q.T (trụ sở chính tại ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) 95 triệu đồng, vì hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh.

UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt hộ kinh doanh N.D Palace (ấp Bãi Ngự, xã An Sơn, H.Kiên Hải) 25 triệu đồng vì không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Đồng thời, buộc đình chỉ hoạt động 2 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành, đối với khách sạn N.D Palace.