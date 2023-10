Kiến nghị di dời cơ sở sản xuất bao PP nằm trong khu dân cư Him Lam

Chiều 16.10, ông Trương Hoài Bảo, Chủ tịch UBND P.7, Q.8 cho biết, cơ quan này vừa phối hợp Công an Q.8, Phòng TN-MT kiểm tra cơ sở sản xuất bao PP (loại bao dùng đựng lúa, gạo...) nằm trong khu dân cư Him Lam. Theo ông Bảo, hiện phường đang đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra, xử phạt những vựa ve chai, cơ sở sản xuất... nằm trong khu dân cư để đảm bảo an toàn PCCC, trật tự mỹ quan đô thị.

Bên trong kho chứa bao PP thành phẩm MÃ PHONG

Liên quan đến cơ sở sản xuất bao PP nằm trong khu dân cư Him Lam, ông Bùi Trần Minh Tiến, Phó chủ tịch UBND P.7, Q.8 cho biết, năm 2013, UBND Q.8 có cấp giấy phép kinh doanh về sản xuất bao bì cho ông Huỳnh Duy Sơn tại địa chỉ 255 - 257 - 259 đường Trương Quang Nghị (P.7, Q.8). Sau đó, khu dân cư Him Lam được quy hoạch, làm con đường cắt ngang cơ sở của ông Sơn. Ông Sơn được cấp 1 nền đất ở trong khu dân cư Him Lam, ông dùng nền đất của mình và thuê lại 2 nền đất kế bên xây dựng nhà xưởng để sản xuất bao PP.

Công nhân đang sản xuất bao PP MÃ PHONG

Theo ông Tiến, ngày 14.10 vừa qua, Công an Q.8 đã chủ trì đoàn liên ngành đã kiểm tra về PCCC, môi trường, giấy phép hoạt động, giấy phép xây dựng. Hiện đoàn kiểm tra đang thực hiện các bước để xác định các sai phạm tại cơ sở sản xuất bao PP này.

Sau khi có kết quả cuối cùng, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ có báo cáo cụ thể lên UBND Q.8 và tiến hành các bước xử lý. Cũng theo ông Tiến, việc cơ sở sản xuất bao PP nằm trong khu dân cư là không đúng quy định. Sau khi có kết quả xác minh, UBND P.7 sẽ kiến nghị xử lý cũng như di dời cơ sở này ra khỏi khu dân cư.

Hệ thống điện tại cơ sở sản xuất bao PP MÃ PHONG

Như Thanh Niên thông tin, người dân sống trong khu dân cư Him Lam (P.7, Q.8) phản ánh, cơ sở sản xuất bao PP hoạt động tại đây 10 năm qua. Cơ sở này có diện tích khoảng 300 m², được xây dựng bằng cột sắt, vách và mái tôn thành hai xưởng nằm cạnh nhau. Một xưởng với diện tích khoảng 200 m² được chủ cơ sở lắp đặt các loại máy móc dùng kéo sợi nhựa, máy dập và máy cắt bao PP. Xưởng còn lại khoảng 100 m² dùng làm kho để chứa bao thành phẩm.

Hoạt động cơ sở sản xuất công nghiệp này đã làm nhiều hộ dân tại khu dân cư Him Lam hứng chịu ô nhiễm tiếng ồn, bụi mịn. Đặc biệt, người dân lo sợ, cơ sở này xây dựng tạm bợ, không trang bị thiết bị an toàn PCCC nếu có sự cố cháy nổ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài sản, tính mạng của người dân trong khu dân cư Him Lam.