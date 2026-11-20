Theo HCMO, thời gian qua, thông qua các diễn đàn tọa đàm, hội thảo và các hoạt động chuyên môn, đơn vị này đã ghi nhận nhiều ý kiến của các doanh nghiệp thành viên về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện lập hóa đơn điện tử đúng thời điểm đối với dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo Nghị định số 254/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế số 108/2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Cụ thể, dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được cung cấp liên tục nhằm bảo đảm công trình, hệ thống kỹ thuật, khu vực sở hữu chung và các tiện ích của nhà chung cư được quản lý, khai thác, vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả. Dịch vụ gồm nhiều hạng mục như vận hành kỹ thuật, vệ sinh, bảo vệ, chăm sóc cảnh quan, quản lý bãi xe và các dịch vụ liên quan.

Thực tế hiện nay, hợp đồng quản lý vận hành thường được triển khai theo hai mô hình chủ yếu.

Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM kiến nghị bổ sung ngành nghề quản lý vận hành nhà chung cư vào nhóm đặc thù về thời điểm lập hóa đơn điện tử ẢNH: ĐÌNH SƠN

Mô hình thứ nhất là hợp đồng thu hộ - chi hộ. Đơn vị quản lý vận hành thực hiện các công việc theo hợp đồng. Phí dịch vụ quản lý vận hành theo hợp đồng do chủ đầu tư hoặc ban quản trị thanh toán. Đối với mô hình dịch vụ này, giá trị dịch vụ thường được xác định theo từng tháng.

Vì vậy, việc xuất hóa đơn dịch vụ trong tháng không thể được thực hiện ngay khi kết thúc tháng dịch vụ được vì cần một khoảng thời gian để các bên kiểm tra, xác nhận giá trị dịch vụ.

Mô hình thứ hai là hợp đồng khoán thu - chi. Đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thu phí quản lý vận hành từ cư dân. Đối với mô hình hợp đồng này, mặc dù đơn vị quản lý vận hành thu phí trực tiếp từ cư dân và xuất hóa đơn cho cư dân nhưng ngoài phí quản lý vận hành, đơn vị còn phải tổng hợp, đối soát các khoản thu theo thực tế cư dân sử dụng trong tháng như phí giữ xe, tiền điện, tiền nước và các khoản phí, dịch vụ khác.

Theo HCMO, quy định xuất hóa đơn điện tử hiện nay gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Các khoản này có thể phụ thuộc vào chỉ số sử dụng, thời gian phát sinh, dữ liệu từ hệ thống hoặc bên cung cấp nên cũng phải cần sự đối soát của các bên liên quan. Việc phải xuất hóa đơn đúng thời điểm khi chưa hoàn thành đối soát làm tăng nguy cơ sai sót, phải điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn, gây phiền hà cho cư dân và phát sinh thêm chi phí hành chính.

Bên cạnh đó, với mô hình hợp đồng xuất hóa đơn trực tiếp cho cư dân thì số lượng hóa đơn cần lập mỗi tháng là rất lớn. Mỗi chung cư có thể có từ vài trăm đến vài nghìn căn hộ, vì vậy việc yêu cầu lập hóa đơn đồng loạt vào ngày cuối của tháng đã tạo áp lực rất lớn cho nhân sự kế toán và quá tải cho hệ thống hóa đơn điện tử.

Cần có cơ chế đặc thù cho quản lý vận hành nhà chung cư ẢNH: ĐÌNH SƠN

Từ thực tiễn nêu trên, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng pháp luật về hóa đơn, chứng từ và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định HCMO kiến nghị bổ sung đưa hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư vào nhóm ngành thuộc trường hợp được hưởng cơ chế "thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc tháng cung cấp dịch vụ".

Trong thời gian chưa sửa đổi, Bộ Tài chính, Cục Thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn việc áp dụng quy định hiện hành đối với các hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư theo cả hai mô hình nêu trên, để tháo gỡ khó khăn hiện nay và có cơ sở để doanh nghiệp thực hiện thống nhất, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật ngoài ý muốn do doanh nghiệp không thể xuất hóa đơn đúng thời hạn theo quy định.

Việc xem xét bổ sung quy định phù hợp là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật, bảo đảm hóa đơn phản ánh đúng số liệu dịch vụ thực tế, giảm sai sót và việc điều chỉnh hóa đơn, hạn chế quá tải nhân sự và hệ thống nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.