Sai phạm tại nhiều chung cư

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại chung cư The Sun Avenue của UBND P.Bình Trưng (TP.HCM) mới đây đã chỉ ra 4 nhóm vi phạm lớn liên quan đến việc tự ý cắt nước của cư dân, sử dụng kinh phí bảo trì sai mục đích, hồ sơ hội nghị nhà chung cư có dấu hiệu giả mạo chữ ký và vi phạm về lưu giữ chất thải nguy hại. Kết luận dẫn Biên bản ghi nhận sự việc ngày 5.8.2026 của tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP.HCM) phối hợp UBND P.Bình Trưng và Ban quản lý Savills, cho thấy Ban quản trị (BQT) chung cư The Sun Avenue đã sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để thanh toán công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải thông qua hợp đồng kinh tế bảo dưỡng và bảo trì hệ thống xử lý nước thải không đúng mục đích theo quy định pháp luật. Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND P.Bình Trưng đề nghị Công an phường chủ trì, phối hợp các phòng ban xác minh việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư The Sun Avenue của BQT, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý các vi phạm theo quy định (nếu có).

Quỹ bảo trì và hàng loạt nguồn thu khác tại các khu chung cư đang là miếng mồi béo bở cho kẻ xấu Ảnh: Đình Sơn

Đáng báo động hơn, tại chung cư Golden Mansion (TP.HCM) hồi tháng 4.2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên, Trưởng BQT và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó BQT để điều tra hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra được công bố, năm 2021, chủ đầu tư đã bàn giao khoảng 45 tỉ đồng quỹ bảo trì cho BQT. Sau đó, số tiền này được gửi tiết kiệm tại các ngân hàng. Tuy nhiên, qua nhiều lần tất toán và chuyển khoản, khoản tiền 22 tỉ đồng đã bị tự ý chuyển vào tài khoản cá nhân. Đến tháng 6.2024, ông Nguyên mới hoàn trả 10 tỉ đồng, còn 12 tỉ đồng tiền gốc và khoảng 1,9 tỉ đồng tiền lãi chưa được khắc phục tại thời điểm công bố thông tin.

Tại chung cư Miếu Nổi (TP.HCM), cựu trưởng và phó BQT cũng bị đề nghị truy tố liên quan các hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng số tiền bị chiếm đoạt và gây thiệt hại được báo chí phản ánh lên tới hơn 3 tỉ đồng. Trong đó có sai phạm liên quan đến việc nâng khống giá hợp đồng lắp đặt thang máy. Ngày 6.4.2026, TAND khu vực 5 TP.HCM tuyên phạt cựu Trưởng BQT Phạm Phương 11 năm 6 tháng tù, cựu Phó BQT Đinh Việt Cường 10 năm 6 tháng tù. Bốn bị cáo khác nhận mức án từ 22 tháng đến 3 năm tù. Tại chung cư Aranya (Huế), Trưởng BQT cũng bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 7.2024 vì hành vi tham ô tiền bảo trì. Điều tra ban đầu cho thấy người này đã nhiều lần nhận hơn 1,1 tỉ đồng kinh phí bảo trì từ chủ đầu tư, trong đó có hơn 68 triệu đồng được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc tạm ứng. Cơ quan điều tra đã thu giữ các tài liệu có dấu hiệu khai khống chi phí sửa chữa, bảo trì.

Đó chỉ là một số trong rất nhiều các vụ sai phạm, sử dụng quỹ bảo trì sai mục đích, còn chuyện mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp... ở các chung cư thì càng phổ biến, kéo dài không hồi kết.

Một số cư dân tại nhiều khu chung cư cho biết cảm thấy bất an khi ngày ngày phải hứng chịu hàng trăm tin nhắn phản ánh, tố cáo nhau trong group cư dân, cũng như các tranh chấp nội bộ kéo dài.

Tìm mọi cách "chui" vào BQT để trục lợi

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM, cho biết theo luật Nhà ở hiện hành, quỹ bảo trì phần sở hữu chung thuộc về các chủ sở hữu nhà chung cư và được giao cho BQT quản lý, sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, ông Dũng thừa nhận công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì tại một số chung cư thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập, tranh chấp, thậm chí có trường hợp vi phạm pháp luật, phải xử lý hình sự làm ảnh hưởng quyền lợi của cư dân và sự ổn định của chung cư.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), lý giải nguyên nhân chính của những bất ổn nói trên đến từ quỹ bảo trì chung cư 2% là số tiền rất lớn. Có những chung cư, quỹ bảo trì lên đến hơn 500 tỉ đồng tiền mặt. Tính trung bình, một chung cư cao 20 - 30 tầng có quỹ bảo trì khoảng 20 - 25 tỉ đồng. "Có thể thấy, số "tiền tươi, thóc thật" ở nhiều chung cư hiện nay rất lớn, lớn hơn cả vốn điều lệ của một doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và đó chính là chiếc bánh béo bở, là miếng mồi ngon để những kẻ có ý đồ xấu tìm mọi cách chui vào BQT nhằm trục lợi", ông Châu phân tích. Ông cảnh báo với xu hướng tới đây các địa phương không còn làm chung cư nhỏ lẻ mà tập trung phát triển đại đô thị thì số tiền này sẽ lớn "khủng khiếp", hơn hiện nay rất nhiều lần. Trong khi đó, những thành viên BQT thực chất cũng chỉ sở hữu một căn nhà trong chung cư nhưng lại đứng ra quản lý nguồn kinh phí khổng lồ này. Khi "ôm một đống tiền mà không ai kiểm soát, không ai quản lý thì lòng tham sẽ trỗi dậy", theo ông Châu.

"Đang có tình trạng một số người tìm mọi thủ đoạn chui vào BQT để trục lợi. Thủ đoạn đầu tiên là mua một căn hộ chung cư rẻ nhất rồi tự ứng cử vào BQT. Có trường hợp lại nhờ người thân đang đứng tên chủ sở hữu căn hộ ủy quyền cho đối tượng đó để ứng cử vào BQT. Thủ đoạn thứ ba là mua một căn hộ nhưng sau đó bán đi mà không công khai để có tư cách ứng cử vào BQT... Khi đã vào BQT, họ câu kết hình thành nhóm chiếm tỷ lệ quá bán để thâu tóm, có quyền tự quyết, từ đó tự tung tự tác. Vì vậy, chuyện vi phạm pháp luật là hoàn toàn có thể xảy ra. Ở TP.HCM có trường hợp BQT sử dụng trái phép 2 tỉ đồng quỹ bảo trì, xong họ biến mất, để lại hậu quả cho cư dân gánh chịu", ông Châu dẫn chứng.

Không chỉ quỹ bảo trì, lãnh đạo HoREA dẫn chứng trong các chung cư còn rất nhiều khoản thu như cho thuê cột phát sóng, cho thuê quảng cáo, cho thuê mặt bằng, phí quản lý, phí dịch vụ hầm giữ xe, phần sở hữu chung, tiền nước... đều là những khoản thu lớn. Đáng nói, những khoản thu này rất khó quản lý nên cũng trở thành đích nhắm của nhiều người. "Ngoài ra, khi BQT mang quỹ bảo trì đi gửi ngân hàng còn được "lại quả"; rồi ký các hợp đồng sử dụng dịch vụ quản lý, vệ sinh, bảo vệ, bảo dưỡng... cũng có hoa hồng. Nếu không có những khoản tiền béo bở này thì không ai rảnh, ai dại gì vào BQT nhận đồng lương ít ỏi để bị cư dân làm phiền suốt ngày đêm", ông Châu nói thẳng.

Đó cũng là mấu chốt trong "cuộc chiến" dai dẳng trong nội bộ BQT, giữa BQT và cư dân ở nhiều chung cư hiện nay. (còn tiếp)