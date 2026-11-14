Ban quản lý chung cư không có quyền cắt điện, cắt nước của cư dân

Trong văn bản cung cấp thông tin báo chí đến Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, UBND phường Bình Trưng cho hay, ngày 9.6.2026, UBND phường Bình Trưng đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại chung cư The Sun Avenue.

Đoàn kiểm tra nhận diện có 4 nhóm vấn đề lớn liên quan các nội dung về việc tự ý ngừng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân, về hồ sơ tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2025, về việc sử dụng kinh phí bảo trì chung cư và việc lưu giữ chất thải nguy hại.

Cụ thể, theo kết quả rà soát, Ban quản trị và Ban quản lý chung cư đã áp dụng biện pháp ngừng cung cấp nước sinh hoạt đối với các hộ dân có tranh chấp về phí quản lý vận hành, trong đó có căn hộ S5 - 22.09 và S5 - 22.10.

Nhưng theo quy định của pháp luật, đơn vị vận hành nhà chung cư không có quyền cắt điện, cắt nước sinh hoạt của cư dân. Mặt khác trong cơ cấu hình thành giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm tiền điện, tiền nước sinh hoạt.

Kết luận kiểm tra đã phát hiện nhiều vấn đề "khuất tất" tại chung cư The Sun Avenue ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cũng theo biên bản ghi nhận sự việc ngày 5.8.2026 của tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP.HCM), phối hợp với UBND phường Bình Trưng và Ban quản lý Savills, Ban quản trị đã sử dụng kinh phí bảo trì cho phần sở hữu chung để thanh toán công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải thông qua hợp đồng kinh tế bảo dưỡng và bảo trì hệ thống xử lý nước thải.

Như vậy, việc sử dụng kinh phí bảo trì để thanh toán công việc vận hành là sử dụng không đúng mục đích đã được quy định tại luật Nhà ở năm 2023.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2025 tại chung cư The Sun Avenue, Công an phường Bình Trưng ghi nhận nhiều điểm chưa thống nhất giữa sổ kiểm tra tư cách, biên bản hội nghị, tập giấy ủy quyền được cung cấp và kết quả xác minh trực tiếp với một số chủ sở hữu, người nhận ủy quyền.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện khu vực lưu giữ chất thải nguy hại cụm chung cư The Sun Avenue không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Tại nơi lưu giữ chất thải nguy hại có để lẫn chất thải nguy hại với chất thải khác trong quá trình lưu giữ.

Từ nhiều năm nay, chung cư này liên tục xảy ra các bất ổn, kiện tụng giữa cư dân với Ban quản trị, Ban quản lý ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với việc tự ý cắt nước, UBND phường Bình Trưng giao Phòng Hạ tầng làm rõ trách nhiệm của Ban quản trị chung cư, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của cư dân. Rà soát các quy định pháp luật có liên quan để xem xét, xử lý vi phạm hành chính (nếu có), không để tình trạng vi phạm tái diễn. Đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư khẩn trương mở lại đường truyền dẫn cấp nước sinh hoạt cho cư dân.

Về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định, đoàn kiểm tra kiến nghị UBND phường Bình Trưng đề nghị Công an phường chủ trì, phối hợp các phòng ban xác minh việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư The Sun Avenue của Ban quản trị, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý các vi phạm theo quy định (nếu có).

Đối với hành vi giả mạo chữ ký sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đánh giá dấu hiệu tội phạm đối với từng hành vi. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, kịp thời chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, rà soát các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tư cách thành viên Ban quản trị chung cư để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với các cá nhân có hành vi vi phạm.

Kiến nghị UBND phường Bình Trưng đề nghị Công an phường xác minh, làm rõ các hành vi giả mạo chữ ký, giả mạo tài liệu. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật...