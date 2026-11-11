TP.HCM: Trần khung phí quản lý chung cư tăng rất mạnh

Cụ thể, đối với chung cư có thang máy mức giá tối thiểu là 1.800 đồng/m2/tháng và tối đa 13.700 đồng/m2/tháng. Trong khi đó, đối với chung cư không thang máy mức giá này tối thiểu 600 đồng/m2/tháng và tối đa 8.800 đồng/m2/tháng.

Đối với khu vực trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, chung cư có thang máy mức giá tối thiểu 3.200 đồng/m2/tháng, tối đa 24.700 đồng/m2/tháng và chung cư không thang máy mức giá tối thiểu 1.100 đồng/m2/tháng, tối đa 15.800 đồng/m2/tháng.

Như vậy, so với quy định hiện hành, khung phí quản lý nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM đã tăng rất mạnh, khung giá tối đa hiện nay là 7.000 đồng/m2/tháng.

Cũng theo quyết định trên, mức giá trong khung giá quy định tại khoản này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ, kinh phí bảo trì, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao cho ban quản trị nhà chung cư và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Khung phí quản lý nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM đã tăng rất mạnh so với hiện nay ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dựa trên khung giá ban hành này, chủ đầu tư, đơn vị quản lý chung cư sẽ tính kinh phí quản lý theo công thức: Giá dịch vụ quản lý trên mỗi m2 sử dụng nhân với diện tích sử dụng của căn hộ.

Khung giá này làm cơ sở để các bên tham khảo khi thỏa thuận giá dịch vụ quản lý vận hành đối với nhà ở không thuộc tài sản công hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ban hành tại quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp nhà chung cư cũ thuộc tài sản công mà chưa được cải tạo, xây dựng lại. Nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, sinh viên và nhà lưu trú công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong cùng một phòng.

Trường hợp đơn vị quản lý vận hành và các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì đơn vị quản lý vận hành được tạm thu theo mức phí dịch vụ đang thu của năm liền kề trước đó hoặc mức khác, bảo đảm mức tạm thu này không vượt khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do UBND TP.HCM ban hành cho đến khi các bên thỏa thuận được giá dịch vụ.

Việc thu, chi và hạch toán kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công và các khoản thu, chi khác có liên quan phải được thực hiện đúng quy định, đúng mục đích, đúng nội dung, bảo đảm công khai, minh bạch. Chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có trách nhiệm công khai các khoản thu, chi để chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư biết và giám sát theo đúng quy định.