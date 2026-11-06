Sống chật vật trong chung cư 5 tầng xuống cấp

Sống trong lo sợ

Theo ghi nhận của Thanh Niên những ngày đầu tháng 11, khu chung cư 5 tầng tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh (P.Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang xuống cấp nghiêm trọng sau 48 năm đưa vào sử dụng. Đây từng là nơi ở của hơn 100 hộ công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định (nay là Công ty Dệt Nam Định).

Toàn cảnh khu chung cư ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhìn từ bên ngoài, 2 tòa nhà hiện lên với những mảng tường loang lổ, bong tróc, nhiều vị trí nứt vỡ. Nằm cạnh khu chợ dân sinh, một số khu vực quanh chung cư còn thường xuyên bốc mùi hôi thối.

Tình trạng xuống cấp càng hiện rõ khi bước vào bên trong. Nhiều đoạn hành lang, cầu thang xuất hiện vết nứt lớn, lớp vữa bong tróc, có nơi trông chực chờ đổ sập. Trong các căn hộ, trần nhà hư hỏng, tường khu vực bếp và nhà vệ sinh nứt nẻ, ẩm mốc.

Để tiếp tục sinh sống, nhiều hộ phải tự bỏ tiền sửa chữa, gia cố, nếu không nhìn chẳng khác nào một căn nhà hoang.

Trong các căn hộ, trần nhà hư hỏng, tường khu vực bếp và nhà vệ sinh nứt nẻ, ẩm mốc ẢNH: ĐÌNH HUY

Sinh sống tại căn hộ tầng 4, bà Hoàng Thị Kim Thúy (82 tuổi, cựu công nhân nhà máy dệt) cho biết, bà thuê nhà và chuyển đến đây từ khoảng năm 1979 - 1980. Gần nửa thế kỷ qua, căn hộ này là nơi sinh sống của hai mẹ con bà.

Theo bà Thúy, trước năm 1991, gia đình bà được nhà máy dệt hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, sau khi nhà máy rơi vào khủng hoảng, công nhân phải tự chi trả tiền thuê, với mức đóng theo năm chỉ vài trăm nghìn đồng.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, căn hộ bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Các mảng tường bong tróc, vữa liên tục rơi xuống nền. Mỗi khi trời mưa, nước theo những vết nứt ngấm vào nhà, khiến tường phủ đầy rêu mốc. Không còn cách nào khác, bà phải bỏ tiền mua tấm nhựa về ốp để che chắn.

"Cứ mưa bão là sợ lắm. Vì vậy, những năm qua, các hộ dân ở đây đều được di dời đến nơi an toàn mỗi khi có thông tin bão chuẩn bị đổ bộ vào miền Bắc", bà Thúy kể.

Bà Thuý mô tả lại cảnh tượng kinh hoàng khi vào nhà vệ sinh ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhưng với bà Thúy, mưa bão vẫn chưa phải nỗi ám ảnh lớn nhất. Điều khiến người phụ nữ 82 tuổi ngán ngẩm là mỗi lần vào nhà vệ sinh. Do hệ thống đường ống đã xuống cấp, nước từ tầng trên rò rỉ, chảy xuống qua các khe hở. Mỗi lần sử dụng nhà vệ sinh, bà phải đội nón hoặc mặc áo mưa để tránh nước bẩn nhỏ xuống người. Vì vậy, khi biết khu chung cư sắp được phá dỡ để xây dựng mới, bà Thúy không giấu được niềm vui. Bà hoàn toàn ủng hộ chủ trương di dời và mong dự án sớm được triển khai.

"Gần đất xa trời rồi, chúng tôi chỉ mong có một nơi sống an toàn, không phải lo nghĩ, thấp thỏm như nơi ở cũ. Tôi cũng hy vọng những căn hộ mới sẽ được điều chỉnh giá thuê phù hợp để những người dân không có điều kiện được an cư", bà Thúy bày tỏ.

Ngồi trong nhà bị mảng tường rơi trúng đầu

Không chỉ bà Thúy, hầu hết các hộ dân đang sinh sống tại 2 tòa chung cư đều mong muốn sớm được di dời để chấm dứt cảnh sống trong những căn hộ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi dự án mới được phê duyệt, nhiều người vẫn canh cánh nỗi lo về chi phí thuê nhà sau khi tái định cư.

Người dân rơi nước mắt khi chia sẻ về cuộc sống trong căn hộ chung cư xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: ĐÌNH HUY

Bà Phùng Thị Hằng (67 tuổi) cho biết, căn hộ rộng 16 m² tại tầng 1 đã gắn bó với gia đình bà từ năm 1979. Bà nhớ lại, thời điểm mới được bố trí vào ở, những công nhân được sống trong khu chung cư này đều cảm thấy hạnh phúc, may mắn. Thế nhưng, sau gần nửa thế kỷ, nơi từng là niềm tự hào ấy nay trở thành nỗi lo thường trực.

Căn hộ chật hẹp, ẩm thấp, xuống cấp khiến cuộc sống của bà cùng hai cháu nhỏ gặp nhiều bất tiện. Tình trạng mất vệ sinh kéo dài cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Cảnh sống chật chội và nguy hiểm còn thể hiện rõ tại căn hộ rộng 16 m² của ông Phạm Huy Long (67 tuổi, cựu chiến binh). Đây là nơi sinh hoạt của 6 nhân khẩu, gồm vợ chồng ông, vợ chồng con gái lớn, con gái nhỏ và một người cháu.

Chị Bảo Anh kể về sự việc bị mảng tường rơi trúng đầu ẢNH: ĐÌNH HUY

Diện tích quá nhỏ khiến gia đình ông phải tận dụng từng khoảng trống, làm thêm gác xép, kê một chiếc giường và trải chiếu dưới nền nhà để có đủ chỗ ngủ.

Đáng lo ngại là căn hộ không chỉ chật chội mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chị Phạm Bảo Anh (22 tuổi, con gái ông Long) cho biết từng bị một mảng tường trên trần nhà rơi trúng đầu khi đang ở trong nhà. Sau sự cố, gia đình đã bỏ tiền sửa sang lại toàn bộ căn hộ, nhưng tình trạng xuống cấp vẫn tiếp diễn, các mảng tường tiếp tục bong tróc.

"Mỗi khi có xe tải đi qua đường hoặc mưa lớn, em ngồi trong nhà thấy rung như động đất. Gia đình em cũng mong muốn được di dời hoặc chuyển ra ngoài ở sớm hơn nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn buộc phải chấp nhận ở tạm nơi này", chị Bảo Anh chia sẻ.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Tư, Tổ trưởng tổ dân phố Cửa Bắc 1 (P.Nam Định), cho biết 2 tòa chung cư tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh trước đây là nhà phúc lợi của Nhà máy Dệt Nam Định. Sau khi nhà máy rơi vào khủng hoảng, khu nhà được chuyển giao cho Công ty Quản lý nhà ở thuộc tài sản Nhà nước quản lý, người dân phải tự đóng tiền thuê.

Hiện 2 tòa nhà có 154 hộ đăng ký, nhưng thực tế chỉ còn khoảng 110 hộ sinh sống với hơn 350 nhân khẩu, phần lớn là những cựu công nhân nhà máy dệt. Sau khi nghỉ việc, nhiều người chuyển sang buôn bán nhỏ lẻ tại khu chợ dân sinh, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Theo ông Tư, tình trạng xuống cấp tại khu chung cư đã kéo dài nhiều năm, thường xuyên xảy ra các sự cố như xà bê tông, mảng vữa trên tường rơi xuống. Rất may, đến nay chưa xảy ra thiệt hại về người. Trước nguy cơ mất an toàn ngày càng lớn, khi tỉnh có chủ trương di dời, nhiều hộ dân đã đồng tình và chủ động tìm thuê nhà bên ngoài để chuyển đi.

Theo Nghị quyết số 42 của HĐND tỉnh Ninh Bình, có hiệu lực từ ngày 8.11.2026, các hộ dân tại 2 khu nhà trên khi di dời sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ chi phí di chuyển. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ kinh phí tự bố trí chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án, căn cứ theo số nhân khẩu.

Cụ thể, hộ một người được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; hộ từ 2 - 4 người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng; hộ từ 5 người trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng.

Khoản hỗ trợ được chi trả theo thời gian thực tế phải di dời, nhưng tối đa không quá 36 tháng kể từ thời điểm di dời theo quyết định hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.