64 chung cư cấp D ở TP.HCM: 8.577 căn hộ nào trong diện di dời, tháo dỡ?

Theo văn bản của Sở Xây dựng trả lời báo chí tại cuộc họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 29.10, thành phố có 64 chung cư thuộc diện phải di dời và tháo dỡ, với tổng cộng 8.577 căn hộ. Trong số này, không có trường hợp nào phải tháo dỡ khẩn cấp.

Kế hoạch xử lý được chia theo từng nhóm công trình. Riêng 16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm, không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường và có nguy cơ sập đổ - PV) được kiểm định từ năm 2017, TP.HCM đã di dời 828 trong tổng số 1.194 hộ dân; một số chung cư vẫn đang trong quá trình di dời.

Theo đơn vị này, 828/1.194 hộ dân tại 16 chung cư cấp D đã di dời. Trong đó, 608 hộ tại 12 chung cư đã di dời toàn bộ; 220/367 hộ tại 2 chung cư đang di dời dở dang; 219 hộ tại 2 chung cư chưa di dời.

21 hộ ở chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ, TP.HCM) đã di dời toàn bộ ẢNH: SẦM ÁNH

12 chung cư đã di dời toàn bộ 608 hộ gồm: 128 Hai Bà Trưng (94 hộ), 23 Lý Tự Trọng (81 hộ), 6Bis Nguyễn Tất Thành (26 hộ), 40/1 Tân Phước (78 hộ), 47 Long Hưng (30 hộ), 170-171 Tân Châu (24 hộ), 440 Trần Hưng Đạo (21 hộ), 155-157 Bùi Viện (100 hộ), 119B Tân Hòa Đông (80 hộ), 137 Lý Thường Kiệt (34 hộ), 149-151 Lý Thường Kiệt (21 hộ) và 11 Võ Văn Tần (19 hộ).

Hai chung cư đang di dời dở dang là Trúc Giang (quận 4 cũ), đã di dời 120/123 hộ, và chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), đã di dời 100/244 hộ. Chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C có 174 hộ) và chung cư Hoàng Diệu (lô Y có 45 hộ) chưa di dời.

Đối với chung cư Vĩnh Hội (phường Khánh Hội) đang thực hiện di dời, bố trí tạm cư song song với việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Các mốc xử lý chung cư cũ và mục tiêu đến năm 2028

Sở Xây dựng cho biết đã trình UBND TP.HCM kế hoạch thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2026 - 2030. Theo các mốc sở thông tin, thành phố dự kiến hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đầu tư đối với chung cư xây dựng trước năm 1975 và chung cư xây từ năm 1975 - 1994.

Các chung cư không thuộc diện phải phá dỡ dự kiến hoàn thành sửa chữa, nâng cấp, gia cố trong năm 2027. Với 64 chung cư tại 18 phường có kết luận thuộc diện phải phá dỡ, thành phố dự kiến hoàn thành công tác đầu tư, cải tạo, xây dựng lại từ nay đến năm 2030.

Ngoài ra, 11 dự án cải tạo chung cư, trong đó 8/11 chủ đầu tư đang triển khai thủ tục đầu tư tại 8 phường, dự kiến hoàn thành từ nay đến năm 2028. Danh sách các dự án chung cư được Sở Xây dựng nêu gồm: 23 Lý Tự Trọng, 518 Võ Văn Kiệt, 350 Hoàng Văn Thụ, 6Bis Nguyễn Tất Thành, 119B Tân Hòa Đông, 440 Trần Hưng Đạo, 47 Long Hưng, 40/1 Tân Phước, 170 - 171 Tân Châu...

Sở Xây dựng cũng cho hay đang nghiên cứu dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn TP.HCM. Nội dung đã được UBND TP.HCM thông qua và trình HĐND TP.HCM; do có nhiều chính sách mới so với quy định hiện hành, dự thảo được chuyển sang kỳ họp tháng 12 để tiếp tục rà soát, đánh giá.