Di dời dân khỏi chung cư Vĩnh Hội xuống cấp nghiêm trọng: TP.HCM bố trí tạm cư ra sao?

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29.10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố bố trí quỹ nhà thuộc tài sản công để tạm cư cho các hộ dân phải di dời tại chung cư Vĩnh Hội (phường Khánh Hội).

Người dân không phải trả tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành, nhưng cần thanh toán điện, nước, vệ sinh cùng các chi phí sử dụng riêng.

Quỹ nhà tạm cư gồm 232 căn

Theo phương án được UBND quận 4 cũ phê duyệt tại Quyết định số 259 ngày 6.3.2025, có 232 căn hộ thuộc tài sản công được sử dụng để bố trí tạm cư cho các hộ dân chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C).

Trong thời gian tạm cư, người dân không phải trả tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành. Tuy nhiên, các hộ phải thanh toán chi phí phát sinh từ việc sử dụng riêng căn hộ như điện, nước và vệ sinh.

Sở Xây dựng cho biết quỹ nhà tái định cư thuộc tài sản công hiện đã được phân bổ cho các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm, cấp bách và đã nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu quỹ nhà công không đáp ứng nhu cầu tạm cư, tái định cư, UBND phường có thể nghiên cứu hỗ trợ chi phí thuê nhà cho các hộ dân theo quy định hiện hành.

Chung cư Vĩnh Hội ở TP.HCM, ảnh chụp tháng 12.2019 ẢNH: HUỲNH TRANG

Chung cư Vĩnh Hội chưa có chủ đầu tư cải tạo

Theo văn bản Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp, chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975, kết quả kiểm định tháng 1.2017 xếp cấp D, mức nguy hiểm cao nhất. Thành phố hiện chưa lựa chọn chủ đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư này.

Theo Sở Xây dựng, phường Khánh Hội đang triển khai công tác di dời, bố trí tạm cư, đồng thời lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư và công bố thông tin mời nhà đầu tư tham gia.

Khi có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án sẽ được xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP.HCM. Văn bản trả lời không nêu cụ thể thời điểm lựa chọn nhà đầu tư hoặc tiến độ hoàn thành việc di dời tại chung cư Vĩnh Hội.