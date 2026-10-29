20 dự án giao thông TP.HCM cần hàng triệu m³ vật liệu, thiếu nhất là gì?

Đó là nội dung do Ban Giao thông TP.HCM trả lời báo chí tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29.10.

Theo đơn vị này, nhu cầu vật liệu của 20 dự án giao thông chiếm khoảng 28% nhu cầu đất đắp và 17% nhu cầu đá xây dựng của toàn thành phố trong cùng kỳ. Nhu cầu tập trung lớn tại Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Nguồn cát đáp ứng chưa đến một nửa nhu cầu

Ban Giao thông TP.HCM cho biết, trong các loại vật liệu, cát là nguồn cung khó khăn nhất. Công suất khai thác cát hiện đáp ứng khoảng 50% nhu cầu cát xây dựng và 38% nhu cầu cát san lấp của TP.HCM. Với đất đắp, tổng công suất được đánh giá là đủ, nhưng nguồn đất đạt yêu cầu kỹ thuật và có cự ly vận chuyển phù hợp còn hạn chế.

Ban Giao thông cho biết từ nay đến cuối năm, nhu cầu đá xây dựng còn khoảng 900.000 m³, chủ yếu là đá cấp phối. Khoảng 350.000 m³ dự kiến được cung ứng từ các mỏ ở khu vực Bình Dương trước đây; phần còn lại đang được phối hợp để bố trí.

Một mỏ đá ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ ẢNH: NHẬT LINH

Riêng trong quý 4/2026, các dự án giao thông này đăng ký cần hỗ trợ khoảng 420.000 m3 cát xây dựng, 1,44 triệu m3 cát san lấp và khoảng 3 triệu m3 đất đắp.

Ban Giao thông đánh giá nguồn đá cơ bản có thể đáp ứng nếu các mỏ thực hiện đúng cam kết giao hàng. Đất đắp đang được tính toán bổ sung từ đất đào dự án metro số 2 TP.HCM; cát vẫn là điểm nghẽn cần theo dõi.

Kết nối mỏ, tìm vật liệu thay thế

Để bảo đảm tiến độ, Ban Giao thông cập nhật nhu cầu vật liệu theo thực tế thi công, phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lập kế hoạch điều phối. Ban cũng làm đầu mối kết nối nhà thầu với các mỏ, đôn đốc ký hợp đồng và tiếp nhận vật liệu đã được điều phối.

Với cát san lấp, nhà thầu được yêu cầu chủ động tìm nguồn hợp pháp từ các địa phương lân cận và nguồn nhập khẩu theo định hướng của thành phố. Ban cũng cho biết đang mở rộng sử dụng cát nghiền; nghiên cứu cát biển, cát nhiễm mặn, vật liệu nạo vét và đất đào cho những hạng mục phù hợp, khi được cơ quan có thẩm quyền xác định nguồn và cho phép.

20 dự án giao thông TP.HCM cần hàng triệu m³ vật liệu, trong đó cát san lấp cần nguồn cung lớn nhất ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ở khâu thiết kế dự án mới, ban đề xuất ưu tiên giải pháp giảm sử dụng cát, đá truyền thống. Các nhà thầu đồng thời được yêu cầu bố trí điểm tập kết, kế hoạch tiếp nhận vật liệu theo tháng, quý để hạn chế tình trạng nhiều dự án cùng tăng tốc, dồn nhu cầu vào một thời điểm.