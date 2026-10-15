TP.HCM sẽ dùng 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp các công trình hạ tầng

Thông tin trên được ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trao đổi tại hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn do UBND TP.HCM tổ chức sáng 15.10.

Liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công, ông Thắng cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai 3 giải pháp trọng tâm.

Đầu tiên là nâng độ sâu khai thác các mỏ đá. Ông Thắng cho hay đây là lần đầu tiên, TP.HCM tích hợp quy hoạch, cho phép nâng độ sâu khai thác các mỏ đá tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ thêm 50 - 100 m nhằm khai thác tối đa nguồn tài nguyên dưới sâu, tăng sản lượng cung ứng.

Một mỏ đá ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ ẢNH: NHẬT LINH

Thứ 2 là rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục. TP.HCM cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép, gia hạn và nâng công suất mỏ từ 67 - 70 ngày xuống còn 20 ngày. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường vận dụng luật Phát triển đô thị để rút gọn và miễn giảm một số thủ tục về đất đai, môi trường đối với các mỏ nâng công suất hoặc gia hạn.

Giải pháp thứ 3 được ông Thắng nêu ra là sử dụng cát biển làm vật liệu thay thế. Hiện nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án khoảng 44 triệu m3 nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 5 - 8 triệu m3.

Qua khảo sát, TP.HCM chuẩn bị đưa khoảng 55 triệu m3 cát biển ngoài khơi vào làm vật liệu san lấp thay thế, giải quyết bài toán thiếu hụt cát san lấp cho các công trình hạ tầng. "Nếu không sử dụng vật liệu thay thế thì không đáp ứng được nhu cầu", ông Thắng nói.

TP.HCM giải ngân khoảng 111.500 tỉ đồng vốn đầu tư công

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết đến hết ngày 30.9, TP.HCM giải ngân khoảng 111.500 tỉ đồng, tương đương 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

Với mục tiêu giải ngân cả năm đạt 100% kế hoạch vốn, TP.HCM cần giải ngân thêm khoảng 36.100 tỉ đồng trong quý 4/2026. Sở Tài chính đề nghị các sở chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị rút ngắn thủ tục đầu tư; tập trung tháo gỡ vướng mắc theo từng dự án; xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết và kết quả phải hoàn thành…

TP.HCM sẽ sử dụng cát biển để làm vật liệu san lấp dự án đầu tư công ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về dự án trọng điểm, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết từ đầu năm đến nay có 19 dự án trọng điểm đã được động thổ, khởi công. Hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án giao thông trọng điểm đạt 95%. Đối với các dự án đối tác công tư (PPP), công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đạt 80%.

Ông Lâm cho biết các dự án PPP và tư nhân trước đây gặp vướng mắc do chờ hướng dẫn về phương thức thanh toán đất kết hợp ngân sách, xác định thời điểm giao đất và phương pháp tính giá đất. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 377/2026 giúp tháo gỡ các nút thắt về thẩm định, phê duyệt và ký kết hợp đồng triển khai bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1.10 cho phép các dự án lớn, quan trọng được ứng xử theo cơ chế cấp bách. Cơ chế này cho phép tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ra làm trước, triển khai đồng thời thủ tục và trao thêm quyền cho nhà đầu tư trong việc lập thiết kế, dự toán.