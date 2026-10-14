Thông xe kỹ thuật dự án cải tạo kênh dài nhất TP.HCM trong năm 2026

Ngày 14.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hiện đạt tiến độ thi công khoảng 75%.

Trong đó, hạng mục chính gồm khoảng 62 km tuyến kè và 48 km đường giao thông dọc hai bờ đã hoàn thành. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật cuối năm 2026 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 30.6.2027.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đi qua nhiều phường, xã ở TP.HCM với tổng mức đầu tư 9.030 tỉ đồng, gồm 4.000 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và 5.030 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Đường giao thông dọc kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đoạn qua phường Tân Sơn đã hoàn thành ẢNH: SỸ ĐÔNG

Việc triển khai dự án nhằm cải tạo môi trường kênh, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hai bên bờ, tăng cường khả năng thoát nước, cải thiện cảnh quan và kết nối giao thông đường thủy. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống tại các khu dân cư dọc tuyến.

Theo thiết kế, dự án xây dựng tuyến kè dài hơn 63 km, nạo vét 31,5 km kênh với bề rộng từ 30 - 40 m tùy đoạn tuyến. Hệ thống đường giao thông hai bên bờ có tổng chiều dài 63,4 km, mặt đường rộng 7 - 12 m, vỉa hè rộng từ 3 m trở lên. Với quy mô trên, đây là dự án cải tạo kênh rạch dài nhất TP.HCM triển khai thời gian qua.

Các hạng mục khác gồm hệ thống cống thoát nước mưa, 12 bến thuyền, 3 cầu giao thông dọc tuyến, các nút giao, hào kỹ thuật và hệ thống chiếu sáng. Dự án còn đầu tư cây xanh, công viên với tổng diện tích hơn 36 ha, bổ sung các cửa xả, van ngăn triều và bến lấy nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đạt tiến độ 75% khối lượng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Toàn dự án có 11 gói thầu xây lắp, tất cả đã khởi công và đang thi công. Trong đó, 10 gói thầu xây lắp triển khai theo từng đoạn tuyến kênh, gói thầu 11 thực hiện các cầu tạm phục vụ dân sinh.

Về giải phóng mặt bằng, dự án ảnh hưởng đến khoảng 3.300 hộ dân. Ban Quản lý dự án cho biết công tác bồi thường đã hoàn thành 100%, tạo điều kiện để các nhà thầu tiếp tục triển khai thi công các hạng mục trên tuyến.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026. Tuy nhiên, do cần thêm thời gian triển khai các hạng mục bổ sung nhằm tăng hiệu quả đầu tư, thời gian thực hiện dự kiến được điều chỉnh thành giai đoạn 2021 - 2027.