Tiến độ mới nhất dự án kênh Tham Lương hơn 9.000 tỉ đồng, dài nhất TP.HCM

Uyển Nhi - Vũ Phượng
26/02/2026 16:49 GMT+7

Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đạt 65% khối lượng, phấn đấu hoàn thành năm 2026.

Chiều 26.2, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, nhiều nội dung liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã được thông tin đến báo chí.

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, cho biết đến nay các hạng mục chính dự án kênh Tham Lương đạt khoảng 65% khối lượng.

"Các nhà thầu cam kết tăng cường tổ chức thi công, tập trung nhân lực, máy móc, vật tư nhằm đảm bảo mốc thời gian đã ký kết với UBND TP.HCM, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026", ông Biên nói.

Tiến độ dự án kênh Tham Lương dài nhất TP.HCM hiện nay ra sao? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Biên thông tin về tiến độ dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

ẢNH: U.N

Giải pháp đảm bảo tiến độ dự án

Sở Xây dựng TP.HCM cũng có văn bản trả lời báo chí về giải pháp đảm bảo tiến độ dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM thường xuyên chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan để kiểm điểm tình hình thực hiện, kiểm tra hiện trường và giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời theo báo cáo, kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.

Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện từng dự án (sơ đồ Gantt) theo tiến độ yêu cầu, gửi tới các sở ngành, phường, xã liên quan để theo dõi, phối hợp thực hiện.

Trên cơ sở sơ đồ Gantt của dự án, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị rà soát đánh giá tiến độ thực tế so với tiến độ yêu cầu (đúng, chậm, vượt) và nguyên nhân của việc chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp. Trong đó nêu rõ thuộc chức năng, trách nhiệm của sở ngành, phường, xã liên quan để sở tổng hợp, kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Tiến độ dự án kênh Tham Lương dài nhất TP.HCM hiện nay ra sao? - Ảnh 2.

Dự án kênh Tham Lương hơn 9.000 tỉ đồng, dài nhất TP.HCM

ẢNH: T.N

Dự án kênh Tham Lương hơn 9.000 tỉ đồng

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có vốn đầu tư 9.030 tỉ đồng.

Đây là con kênh dài nhất TP.HCM, kết nối tỉnh Long An cũ qua sông Chợ Đệm; kết nối tỉnh Bình Dương cũ, Đồng Nai cũ qua sông Sài Gòn.

Theo ông Nguyễn Văn Biên, đến nay dự án đã được bố trí và đảm bảo đầy đủ vốn.

Giai đoạn 1 của dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên bắt đầu từ năm 2002, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, nạo vét kênh, thông tuyến dòng chảy, đắp bờ đất 2 bên kênh và xây dựng các cửa xả thoát nước tại một số rạch nhánh.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công ngày 23.2.2023.

HĐND TP.HCM đồng ý tăng vốn dự án kênh Tham Lương lên hơn 9.000 tỉ đồng

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên tăng tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng không liên quan lãnh đạo chủ đầu tư bị khởi tố, theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Làm thêm cầu bắc qua kênh Tham Lương - Bến Cát

