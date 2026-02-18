Mùng 2 tết tại hẻm kiêng rượu bia, không ăn thịt heo ở TP.HCM có gì?

Rộn ràng chuẩn bị tháng Ramadan thay vì mâm cỗ tết

Ngày 18.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán 2026), phóng viên Báo Thanh Niên trở lại hẻm 157 Dương Bá Trạc (quận 8, TP.HCM cũ) để ghi nhận không khí tại đây.

Khác với nhiều tuyến đường của TP.HCM rực rỡ sắc hoa mai, đào, ở hẻm người Chăm sinh sống đón tết theo cách rất riêng: không rượu, bia, không thịt heo, không bánh chưng, bánh tét. Thay vào đó là không khí đón tháng Ramadan (năm nay từ ngày 18.2 - 18.3) linh thiêng của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi.

Không khí yên bình tại hẻm 157 Dương Bá Trạc mùng 2 tết ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại đây, người theo đạo Hồi cùng nhau rửa mâm lớn để tổ chức bữa ăn tập thể sau giờ cầu nguyện, chuẩn bị thực phẩm để phân phát và buôn bán. Bên cạnh đó, một số người được chia ra để dọn dẹp thánh đường Jamiul Anwar, thay đèn chiếu sáng để đón khách đến hành lễ.

Người Chăm tại TP.HCM tất bật đón tháng Ramadan linh thiêng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Kim Sô (Giáo cả tại thánh đường Jamiul Anwar) cho biết công đoạn chuẩn bị nồi lớn, chén đĩa để nấu cháo phân phát cho các hộ dân cơ bản đã hoàn tất.

"Ramadan thường được hiểu là ăn chay, nhưng trong giáo lý Hồi giáo, đó là tháng nhịn ăn. Ban ngày tín đồ phải nhịn ăn, nhịn uống. Ban đêm được ăn uống tự do trong khung giờ cho phép. Các loại thực phẩm như cá, gà, bò đều dùng được, nhưng tuyệt đối không có thịt heo và rượu, bia", ông Kim Sô chia sẻ.

Không rượu, bia, không thịt heo..., nét đặc trưng tháng Ramadan của người Chăm tại quận 8 cũ (TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tháng Ramadan thiêng liêng hướng đến điều tốt đẹp

Ông Abdohalim (59 tuổi, Phó ban Quản trị thánh đường Jamiul Anwar), cho biết năm nay cộng đồng càng chú trọng trang trí đường phố, nhà cửa và chuẩn bị thực phẩm chu đáo trong tháng Ramadan.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trùng tháng Ramadan ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Mỗi năm Ramadan đến, bà con người Chăm đều sum họp, cầu mong quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc. Đây là tháng thiêng liêng, là dịp để mỗi người tự rèn luyện, hướng đến điều tốt đẹp", ông Abdohalim nói.

Người Chăm trang trí thánh đường Jamiul Anwar, thay đèn chiếu sáng để đón khách đến hành lễ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo quy định, việc nhịn ăn trong tháng Ramadan là bắt buộc với tín đồ đã đủ nhận thức. Tuy nhiên, người cao tuổi đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú được miễn thực hiện nghi thức này.

Ông Abdohalim, Phó ban Quản trị thánh đường Jamiul Anwar ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ông Abdohalim, những năm trước, vào dịp Ramadan, khu vực trước thánh đường và con hẻm 157 Dương Bá Trạc trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều người dân TP.HCM và du khách. Phố ẩm thực người Chăm nhộn nhịp, xe cộ đông đúc, thậm chí có người... đi lạc vì lượng khách đổ về quá đông.

Không khí tết 2026 trùng Ramadan tại hẻm 157 Dương Bá Trạc ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Năm nay, dù không khí có phần trầm lắng hơn do trùng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng sự tò mò và quan tâm của người dân về nét văn hóa đặc sắc này vẫn không giảm.

Cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi đón tháng Ramadan giữa dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tết Nguyên đán 2026 trùng tháng Ramadan, nên tại hẻm 157 Dương Bá Trạc đón năm mới theo cách đặc biệt. Sự giao thoa giữa tết Việt và tháng Ramadan làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa tại TP.HCM.

Hẻm 157 Dương Bá Trạc (quận 8 cũ, TP.HCM) là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi, với khoảng 200 hộ dân và gần 2.000 tín đồ đang sinh hoạt tại thánh đường Jamiul Anwar. Phần lớn cư dân nơi đây là người Chăm, khoảng 97% có gốc gác từ Châu Đốc (An Giang). Họ di cư lên TP.HCM mưu sinh từ những năm 1960.



