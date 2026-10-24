250 hộ dân cư xá Thanh Đa ở TP.HCM nhận quyết định cưỡng chế di dời

Ngày 24.10, phường Bình Quới thông báo người dân cần bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để bảo đảm thi công, sớm bố trí tái định cư. Dự án cải tạo, xây dựng lại cụm lô số cư xá Thanh Đa (chung cư Thanh Đa) được TP.HCM chọn làm điểm trong chương trình cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

Dự án có 1.351 hộ dân, gồm 1.001 hộ sở hữu tư nhân và 350 hộ thuộc sở hữu nhà nước. Đến nay, 819 hộ tư nhân và 251 hộ nhà nước đã đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, chiếm gần 81% tổng số hộ.

250 quyết định cưỡng chế di dời đã được giao

Theo phường Bình Quới, trong quá trình triển khai, địa phương đã công khai thông tin để người dân nắm rõ quyền lợi khi ở lại hoặc di dời. Người ở lại được bố trí tái định cư tại chung cư mới, với môi trường sống hiện đại, an toàn hơn. Phường cũng có các giải pháp hỗ trợ người dân khi rời nơi ở cũ.

Thời hạn di dời theo quyết định đã hết. Phường thành lập 6 tổ công tác để tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ còn lại chấp hành chủ trương và chính sách.

Toàn cảnh cư xá Thanh Đa nhìn trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, UBND phường Bình Quới nghiên cứu, xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà tại 6 lô số cư xá Thanh Đa.

Trong các ngày 14, 15 và 17.10, phường đã ban hành và giao 250 quyết định cưỡng chế di dời cho các hộ thuộc sở hữu tư nhân. Trong số này có hộ đã đồng ý di dời nhưng chưa bàn giao mặt bằng và hộ chưa đồng ý di dời.

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Phường Bình Quới chuẩn bị phương án thực hiện cưỡng chế

Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế di dời đảm bảo đúng quy định pháp luật, UBND phường Bình Quới đã có văn bản báo cáo Công an TP.HCM triển khai công tác phối hợp thực hiện. Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án phường cũng thông qua kế hoạch, phương án áp dụng biện pháp hành chính đối với các hộ đã được vận động nhiều lần nhưng chưa di dời, bàn giao mặt bằng.

Phường Bình Qưới đã phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, đồng thời xác định thời gian, địa điểm thực hiện cưỡng chế.

Nhiều hộ dân các lô số chung cư Thanh Đa đã di dời, giao mặt bằng cho dự án ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án dự kiến được xây dựng trong 3 năm, để người dân có nơi ở mới an toàn, khang trang và có cuộc sống tốt hơn. Phường Bình Quới cho biết, việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ sẽ giúp đẩy nhanh thi công, bảo đảm bố trí tái định cư tại chỗ và tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.