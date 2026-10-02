Hơn 80% hộ dân cư xá Thanh Đa đồng thuận di dời, khi nào tháo dỡ, xây mới?

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 1.10, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM), thông tin về tiến độ di dời các hộ dân tại cụm chung cư lô số cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới).

Tiếp vận động các hộ còn lại di dời

Theo ông Trường, phương án bồi thường, tái định cư của dự án đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số tại cư xá đã được UBND quận Bình Thạnh cũ phê duyệt tại Quyết định số 4744 ngày 27.6.2025.

UBND TP.HCM cũng đã chấp thuận di dời 6 lô chung cư, gồm lô 1, lô 2, lô 8, lô 9, lô 10 và lô 11, theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt.

Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM) phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

"Đến nay, theo báo cáo của chủ đầu tư, đã có trên 80% hộ dân đồng thuận di dời. Chủ đầu tư đang tiếp tục vận động các hộ còn lại. Thẩm quyền quyết định di dời thuộc UBND phường Bình Quới. Sau khi hoàn tất di dời, chủ đầu tư sẽ thực hiện tháo dỡ chung cư cũ và triển khai dự án theo quy định", ông Trường cho biết.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày cuối tháng 9.2026 ở cư xá Thanh Đa, phần lớn cư dân tại các cụm lô số đã rời đi. Nhiều căn hộ đóng kín cửa, dán giấy niêm phong. Tại một số căn, bên trong chỉ còn bàn ghế cũ, vật dụng sinh hoạt hoặc phế liệu chưa kịp thu dọn.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Lô số cư xá Thanh Đa hơn nửa thế kỷ chờ xây mới

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trong giai đoạn khoảng năm 1968 - 1972, các hạng mục chính hoàn thiện trước năm 1975. Toàn khu gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng được xem là một trong những khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn thời điểm đó.

Sau năm 1975, nhiều căn hộ tại đây được bố trí làm nơi ở cho các gia đình có công với cách mạng, công chức, viên chức...

Sau nhiều thập niên sử dụng, khu chung cư xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Năm 2017, UBND TP.HCM giao Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số tại cư xá Thanh Đa, với quy mô khoảng 73.211 m2.

Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài do nhiều vướng mắc. Đến tháng 6.2025, phương án bồi thường, tái định cư mới được phê duyệt.

Toàn cảnh các lô số chung cư Thanh Đa nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại cụm chung cư lô số có 949 căn hộ thuộc sở hữu tư nhân, với 1.001 chủ sử dụng. Số căn thuộc sở hữu nhà nước là 355 căn, được tách ra từ 268 căn ban đầu.

Theo quyết định di dời do UBND phường Bình Quới ban hành, giữa tháng 8.2026 là thời hạn toàn bộ hộ dân phải rời khỏi các lô chung cư cũ.

Các căn hộ được dán giấy niêm phong sau khi người dân hoàn tất việc bàn giao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, khu chung cư cũ sẽ được tháo dỡ để xây dựng lại. Theo kế hoạch, dự án cải tạo, xây mới chung cư lô số Thanh Đa dự kiến bắt đầu trong tháng 10.2026.

Một trong những mục tiêu của dự án là xây dựng các tòa nhà phục vụ tái định cư tại chỗ. Dự kiến khoảng 1.750 căn hộ tái định cư sẽ được bố trí trên vị trí các lô 4 và 6 cũ.