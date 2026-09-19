Toàn cảnh cư xá Thanh Đa vắng lặng trước ngày xây mới

Khu cư xá Thanh Đa dần vắng bóng người
Một ngày giữa tháng 9.2026, ghi nhận của PV Thanh Niên tại lô 1 và 2 thuộc cụm chung cư lô số cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới (TP.HCM), không khí khác hẳn so với cảnh sinh hoạt đông đúc trước đây.
Dọc những lối nhỏ len giữa các dãy chung cư, chỉ còn lác đác vài người qua lại. Phần lớn các căn hộ đã đóng kín cửa sau khi người dân di dời, bàn giao nhà. Trên nhiều cánh cửa là những tờ giấy niêm phong hoặc thông báo nhà thuộc sở hữu nhà nước, nghiêm cấm hành vi chiếm dụng.
Không gian vốn quen thuộc với tiếng người, xe cộ và sinh hoạt thường ngày nay trở nên yên ắng. Ở một số khu vực, lối cầu thang dẫn lên các tầng trên đã được khóa khi phần lớn cư dân hoàn tất việc chuyển đi.
Dấu vết thời gian hiện rõ trên những khối chung cư đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Nhiều mảng tường ố màu, nứt nẻ; lớp bê tông trên trần và hành lang bong tróc, có vị trí để lộ cả cốt thép bên trong.
Một số căn hộ gần như đã được dọn trống. Qua những ô cửa, chỉ còn bàn ghế cũ, vật dụng sinh hoạt hoặc phế liệu chưa kịp thu dọn.
Hiện tại, TP.HCM tiến hành di dời tổng cộng 6 lô chung cư cũ (1, 2, 8, 9, 10 và 11). Trước đó, lô số 4 và 6 trong cụm lô số đã được giải tỏa.
Chờ ngày xây mới cụm chung cư lô số Thanh Đa
Cư xá Thanh Đa được xây dựng trong khoảng năm 1968 - 1972, các hạng mục chính hoàn thiện trước năm 1975. Toàn khu gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng được xem là một trong những khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn thời điểm đó.
Sau năm 1975, nhiều căn hộ tại đây được bố trí làm nơi ở cho các gia đình có công với cách mạng, công chức, viên chức...
Sau nhiều thập niên được sử dụng, khu chung cư đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Năm 2017, UBND TP.HCM giao Công ty cổ phần phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số tại cư xá Thanh Đa, có quy mô khoảng 73.211 m2.
Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài do nhiều vướng mắc. Đến tháng 6.2025, phương án bồi thường, tái định cư mới được phê duyệt.
Tại cụm chung cư lô số hiện có 949 căn hộ thuộc sở hữu tư nhân, với 1.001 chủ sử dụng. Số căn thuộc sở hữu nhà nước là 355 căn, được tách ra từ 268 căn ban đầu.
Theo quyết định di dời do UBND phường Bình Quới ban hành, giữa tháng 8.2026 là thời hạn toàn bộ các hộ dân phải di dời.
Sau khi di dời, khu chung cư cũ sẽ được xây dựng lại. Theo kế hoạch, dự án cải tạo, xây mới chung cư lô số Thanh Đa dự kiến bắt đầu từ tháng 10.2026, khi được bàn giao "mặt bằng sạch".
Một trong những mục tiêu của dự án là xây dựng các tòa nhà phục vụ tái định cư tại chỗ. Dự kiến khoảng 1.750 căn hộ tái định cư sẽ được bố trí trên vị trí các lô 4 và 6 cũ.
Việc xây dựng mới cũng được kỳ vọng thay đổi diện mạo khu Thanh Đa sau nhiều thập niên, với các công trình nhà ở và hạ tầng khang trang hơn.
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