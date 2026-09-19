Toàn cảnh cư xá Thanh Đa vắng lặng trước ngày xây mới

Khu cư xá Thanh Đa dần vắng bóng người

Một ngày giữa tháng 9.2026, ghi nhận của PV Thanh Niên tại lô 1 và 2 thuộc cụm chung cư lô số cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới (TP.HCM), không khí khác hẳn so với cảnh sinh hoạt đông đúc trước đây.

Toàn cảnh các lô số chung cư Thanh Đa nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dọc những lối nhỏ len giữa các dãy chung cư, chỉ còn lác đác vài người qua lại. Phần lớn các căn hộ đã đóng kín cửa sau khi người dân di dời, bàn giao nhà. Trên nhiều cánh cửa là những tờ giấy niêm phong hoặc thông báo nhà thuộc sở hữu nhà nước, nghiêm cấm hành vi chiếm dụng.

Các căn hộ được dán giấy niêm phong sau khi người dân hoàn tất việc bàn giao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không gian vốn quen thuộc với tiếng người, xe cộ và sinh hoạt thường ngày nay trở nên yên ắng. Ở một số khu vực, lối cầu thang dẫn lên các tầng trên đã được khóa khi phần lớn cư dân hoàn tất việc chuyển đi.

Phần lớn cư dân tại các chung cư lô số Thanh Đa đã di dời, để lại những dãy nhà yên ắng giữa bán đảo Thanh Đa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dấu vết thời gian hiện rõ trên những khối chung cư đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Nhiều mảng tường ố màu, nứt nẻ; lớp bê tông trên trần và hành lang bong tróc, có vị trí để lộ cả cốt thép bên trong.

Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, dấu vết xuống cấp hiện rõ trên nhiều khối nhà tại cư xá Thanh Đa. Không gian sinh hoạt từng đông đúc của khu cư xá đã tồn tại hơn 50 năm trở nên vắng lặng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Một số căn hộ gần như đã được dọn trống. Qua những ô cửa, chỉ còn bàn ghế cũ, vật dụng sinh hoạt hoặc phế liệu chưa kịp thu dọn.

Hiện tại, TP.HCM tiến hành di dời tổng cộng 6 lô chung cư cũ (1, 2, 8, 9, 10 và 11). Trước đó, lô số 4 và 6 trong cụm lô số đã được giải tỏa.

Dọc những lối nhỏ giữa các dãy chung cư, chỉ còn lác đác vài người qua lại ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chờ ngày xây mới cụm chung cư lô số Thanh Đa

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trong khoảng năm 1968 - 1972, các hạng mục chính hoàn thiện trước năm 1975. Toàn khu gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng được xem là một trong những khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn thời điểm đó.

Sau năm 1975, nhiều căn hộ tại đây được bố trí làm nơi ở cho các gia đình có công với cách mạng, công chức, viên chức...

Sau nhiều thập niên được sử dụng, khu chung cư đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Năm 2017, UBND TP.HCM giao Công ty cổ phần phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số tại cư xá Thanh Đa, có quy mô khoảng 73.211 m2.

Nhịp sống cũ tại cụm chung cư lô số Thanh Đa đang dần khép lại, chờ một diện mạo mới sau nhiều thập niên tồn tại ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài do nhiều vướng mắc. Đến tháng 6.2025, phương án bồi thường, tái định cư mới được phê duyệt.

Những cánh cửa đóng im lìm xuất hiện ngày càng nhiều khi quá trình di dời cư dân được triển khai ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại cụm chung cư lô số hiện có 949 căn hộ thuộc sở hữu tư nhân, với 1.001 chủ sử dụng. Số căn thuộc sở hữu nhà nước là 355 căn, được tách ra từ 268 căn ban đầu.

Ghế, vật dụng cũ còn sót lại bên trong một số căn hộ sau quá trình di dời ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo quyết định di dời do UBND phường Bình Quới ban hành, giữa tháng 8.2026 là thời hạn toàn bộ các hộ dân phải di dời.

Người chuyển đồ đạc, di dời cư xá Thanh Đa (ảnh chụp tháng 4.2026) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi di dời, khu chung cư cũ sẽ được xây dựng lại. Theo kế hoạch, dự án cải tạo, xây mới chung cư lô số Thanh Đa dự kiến bắt đầu từ tháng 10.2026, khi được bàn giao "mặt bằng sạch".

Cư xá Thanh Đa được xây dựng từ khoảng năm 1968 - 1972, từng là một khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn thời điểm đó ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Một trong những mục tiêu của dự án là xây dựng các tòa nhà phục vụ tái định cư tại chỗ. Dự kiến khoảng 1.750 căn hộ tái định cư sẽ được bố trí trên vị trí các lô 4 và 6 cũ.

Trên một số căn hộ có thông báo nhà thuộc sở hữu nhà nước ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Việc xây dựng mới cũng được kỳ vọng thay đổi diện mạo khu Thanh Đa sau nhiều thập niên, với các công trình nhà ở và hạ tầng khang trang hơn.

Một căn hộ gần như đã được dọn trống sau khi chủ nhà chuyển đi khỏi cư xá Thanh Đa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Những chiếc xe cũ chưa được di dời ở cư xá Thanh Đa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhìn từ trên cao, lô 1 và lô 2 tại cư xá Thanh Đa vẫn giữ dáng hình quen thuộc bên bán đảo Thanh Đa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG



