Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: Cư dân giằng co giữa đi và ở

Ngọc Dương
Ngọc Dương
01/04/2026 09:15 GMT+7

Đồng tình với chủ trương chỉnh trang đô thị, nhiều hộ dân tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) đã chủ động di dời, nhưng vẫn còn không ít gia đình vẫn bám trụ với nhiều lý do khác nhau.

UBND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với tổng mức vốn khoảng 98.710 tỉ đồng. Dù ủng hộ chủ trương đầu tư dự án của UBND TP.HCM, nhiều hộ dân tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ) vẫn chưa thống nhất việc di dời.

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 1.

Những dãy chung cư hơn 50 năm tại Thanh Đa đang đứng trước yêu cầu di dời, nhường chỗ cho kế hoạch cải tạo đô thị

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đầu tháng 3.2026, Công ty cổ phần phát triển nhà Thanh Đa – chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM), cho biết đã có 165 hộ dân đồng ý di dời sau nhiều năm chờ đợi. Trong số này, 81 hộ lựa chọn tái định cư tại chỗ, còn 84 hộ nhận tiền bồi thường.

Tuy nhiên, đến nay nhiều hộ dân vẫn còn bám trụ lại cư xá Thanh Đa, nguyên nhân chủ yếu là mức bồi thường, những băn khoăn về tính pháp lý tái định cư...

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 2.

Trước khi triển khai dự án, thách thức lớn đặt ra là phải hoàn tất việc giải phóng mặt bằng tại 8 cụm chung cư còn lại trong khu cư xá Thanh Đa. Bởi nhiều hộ dân vẫn còn do dự giữa việc di dời hay tiếp tục bám trụ dù các khu chung cư đã xuống cấp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 3.

Một góc cư xá Thanh Đa xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng, nằm trong diện phải di dời, giải tỏa để phục vụ chỉnh trang đô thị

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo phương án bồi thường chủ đầu tư đưa ra, mức giá áp dụng là 52 triệu đồng/m² (chưa tính hệ số K theo tầng). Cụ thể, hệ số K đối với tầng trệt là 1,29 lần, trong khi các tầng trên được tính với hệ số 1,17 lần. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ thêm cho người dân 300 triệu đồng/hộ đối với tầng trệt và 200 triệu đồng/hộ với các tầng trên.

Gắn bó hàng chục năm với cư xá Thanh Đa, bà Nguyễn Thị Xuân (63 tuổi) cho biết người dân đều ủng hộ chủ trương cải tạo của thành phố. "Chúng tôi sẵn sàng chấp hành chủ trương để chỉnh trang đô thị, nhưng vẫn mong có chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hợp lý, minh bạch để đảm bảo cuộc sống sau này", bà Xuân nói.

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 4.

Không gian bên trong một lô chung cư tại cư xá Thanh Đa với hành lang chật hẹp và hệ thống hạ tầng đã xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều ý kiến cho rằng đơn giá 52 triệu đồng/m², dù đã tính hệ số K, vẫn quá thấp, khó mua được một căn nhà khác trong cùng khu vực, đồng thời kéo theo hàng loạt lo ngại về chỗ ở mới và cuộc sống sau khi di dời.

Với phương án thứ hai, dành cho người dân nhận nhà tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ mỗi hộ 12 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà trong lúc chờ dự án tái định cư tại chỗ hoàn thành. Phần lớn cư dân nghiêng về phương án tái định cư, nhưng lại lo ngại khi phải bàn giao sổ hồng mà chỉ nhận được sự cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc lời hứa bàn giao căn hộ trong khoảng 12 tháng.

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 5.

Dù các khu chung cư đã xuống cấp, nhiều hộ dân vẫn còn do dự giữa việc di dời hay tiếp tục bám trụ. Đến nay, nhiều hộ vẫn bám trụ tại cư xá Thanh Đa vì chưa chấp thuận mức bồi thường và những cam kết pháp lý sau tái định cư

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 1.

Trong khi đó, một số hộ dân đã chấp thuận di dời, thu dọn và chuyển đồ đạc ra ngoài để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương (64 tuổi, cư dân lô 9 cư xá Thanh Đa) trong căn hộ cũ đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, nơi nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 10.

Người dân cư xá Thanh Đa khiêng đồ đạc ra khỏi căn hộ, chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho dự án

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 11.

Sau khi chấp nhận phương án bồi thường, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (51 tuổi, lô 10 cư xá Thanh Đa) khiêng thùng đồ để về quê, rời khỏi chung cư cũ tại Thanh Đa sau nhiều năm sinh sống tại đây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 12.

Bà Huỳnh Thị Nhị (79 tuổi, lô 9), một trong những hộ dân còn bám trụ lại cư xá Thanh Đa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: cư dân giằng co giữa đi và ở - Ảnh 13.

Một góc cư xá Thanh Đa với các dãy chung cư cũ kỹ đang chờ được di dời, nhường chỗ cho kế hoạch chỉnh trang đô thị trong thời gian tới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM: Bình Quới - Thanh Đa thành đô thị sinh thái, hơn 16.000 dân dời đi đâu?

TP.HCM: Bình Quới - Thanh Đa thành đô thị sinh thái, hơn 16.000 dân dời đi đâu?

Quy hoạch Bình Quới - Thanh Đa rộng 549 ha, hướng thành đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng, dân số dự kiến 54.000 người.

