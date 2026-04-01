Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: Cư dân giằng co giữa đi và ở

UBND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với tổng mức vốn khoảng 98.710 tỉ đồng. Dù ủng hộ chủ trương đầu tư dự án của UBND TP.HCM, nhiều hộ dân tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ) vẫn chưa thống nhất việc di dời.

Những dãy chung cư hơn 50 năm tại Thanh Đa đang đứng trước yêu cầu di dời, nhường chỗ cho kế hoạch cải tạo đô thị ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đầu tháng 3.2026, Công ty cổ phần phát triển nhà Thanh Đa – chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM), cho biết đã có 165 hộ dân đồng ý di dời sau nhiều năm chờ đợi. Trong số này, 81 hộ lựa chọn tái định cư tại chỗ, còn 84 hộ nhận tiền bồi thường.

Tuy nhiên, đến nay nhiều hộ dân vẫn còn bám trụ lại cư xá Thanh Đa, nguyên nhân chủ yếu là mức bồi thường, những băn khoăn về tính pháp lý tái định cư...

Trước khi triển khai dự án, thách thức lớn đặt ra là phải hoàn tất việc giải phóng mặt bằng tại 8 cụm chung cư còn lại trong khu cư xá Thanh Đa. Bởi nhiều hộ dân vẫn còn do dự giữa việc di dời hay tiếp tục bám trụ dù các khu chung cư đã xuống cấp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một góc cư xá Thanh Đa xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng, nằm trong diện phải di dời, giải tỏa để phục vụ chỉnh trang đô thị ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo phương án bồi thường chủ đầu tư đưa ra, mức giá áp dụng là 52 triệu đồng/m² (chưa tính hệ số K theo tầng). Cụ thể, hệ số K đối với tầng trệt là 1,29 lần, trong khi các tầng trên được tính với hệ số 1,17 lần. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ thêm cho người dân 300 triệu đồng/hộ đối với tầng trệt và 200 triệu đồng/hộ với các tầng trên.

Gắn bó hàng chục năm với cư xá Thanh Đa, bà Nguyễn Thị Xuân (63 tuổi) cho biết người dân đều ủng hộ chủ trương cải tạo của thành phố. "Chúng tôi sẵn sàng chấp hành chủ trương để chỉnh trang đô thị, nhưng vẫn mong có chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hợp lý, minh bạch để đảm bảo cuộc sống sau này", bà Xuân nói.

Không gian bên trong một lô chung cư tại cư xá Thanh Đa với hành lang chật hẹp và hệ thống hạ tầng đã xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều ý kiến cho rằng đơn giá 52 triệu đồng/m², dù đã tính hệ số K, vẫn quá thấp, khó mua được một căn nhà khác trong cùng khu vực, đồng thời kéo theo hàng loạt lo ngại về chỗ ở mới và cuộc sống sau khi di dời.

Với phương án thứ hai, dành cho người dân nhận nhà tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ mỗi hộ 12 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà trong lúc chờ dự án tái định cư tại chỗ hoàn thành. Phần lớn cư dân nghiêng về phương án tái định cư, nhưng lại lo ngại khi phải bàn giao sổ hồng mà chỉ nhận được sự cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc lời hứa bàn giao căn hộ trong khoảng 12 tháng.