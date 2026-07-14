TP.HCM nhắc việc giám đốc 2 sở chậm cải tạo chung cư cũ

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ sau khi nhiều nhiệm vụ triển khai chậm so với kế hoạch. Thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành và UBND các phường nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của đề án cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2025 - 2035.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay TP.HCM mới hoàn thành kiểm định 72/220 lô chung cư cũ, đạt 32,72%, thấp hơn nhiều so với yêu cầu đặt ra. Trước thực tế này, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát nguyên nhân, xây dựng tiến độ chi tiết đối với từng chung cư để theo dõi, kiểm soát việc thực hiện.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác kiểm định trước ngày 31.7. Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các phường có liên quan chịu trách nhiệm nếu để tiếp tục chậm tiến độ.

Nhiều căn hộ ở cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) xuống cấp, chờ xây dựng mới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh công tác kiểm định, quy hoạch tiếp tục được xác định là khâu then chốt để thúc đẩy chương trình cải tạo chung cư cũ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải khẩn trương rà soát, đề xuất các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch phù hợp, bảo đảm tính khả thi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, nhiệm vụ này đã nhiều lần được yêu cầu thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ chung của chương trình. "Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM nếu tiếp tục chậm hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch", văn bản nêu rõ.

Để tăng tính chủ động của địa phương, UBND TP.HCM giao UBND 32 phường có chung cư được xây dựng trước năm 1994 trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan trên địa bàn.

Việc phân công trách nhiệm cho chính quyền cấp phường được xem là giải pháp nhằm rút ngắn quá trình xử lý công việc, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, đồng thời tổng hợp, tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, cải thiện chất lượng sống và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn về quy hoạch, thủ tục đầu tư và sự phối hợp giữa các đơn vị.