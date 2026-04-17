Sống trong nhà kho 2 - 3 mét vuông nơi cư xá Thanh Đa ở TP.HCM

Ngọc Dương
17/04/2026 10:23 GMT+7

Phận đời co ro trong nhà kho rộng 2 mét vuông ở cư xá Thanh Đa: nhiều gia đình sống chen chúc suốt hàng chục năm giữa lòng TP.HCM.

Nằm sâu trong những dãy chung cư cũ kỹ tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM), những "nhà kho" chỉ rộng khoảng 2 m² trở thành nơi trú ngụ bất đắc dĩ của nhiều gia đình. Trong không gian chật hẹp ấy, những phận đời co ro trong nhà kho 2 mét vuông vẫn lặng lẽ bám trụ, sống qua ngày suốt hàng chục năm.

Những căn phòng với diện tích chừng 2 - 3 m². Bên trong, đồ đạc được sắp xếp chồng chất, vừa là nơi nghỉ ngơi, nấu nướng, vừa là chỗ chứa vật dụng sinh hoạt của nhiều hộ dân ở cư xá Thanh Đa

Không ít gia đình từng phải sống tạm bợ, nay đây mai đó trước khi tìm đến các nhà kho trong khu cư xá Thanh Đa như một giải pháp bất đắc dĩ.

Những không gian vốn để chứa đồ, thậm chí bỏ hoang, dần được tận dụng, cơi nới thành chỗ ở và không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.

Cánh cửa tạm bợ mở ra, bên trong là một không gian chỉ vừa đủ kê chiếc giường nhỏ, một bếp gas mini và vài vật dụng sinh hoạt

Bà Vũ Thị Cúc (65 tuổi) cho biết gia đình bà sống ở đây 20 năm

Không gian nơi ở của gia đình bà Cúc

Ông Nguyễn Cao Đạt (62 tuổi) cho biết vợ chồng ông bắt đầu vào ở trong căn nhà kho chật chội này từ năm 1995

Nơi ở của ông Đạt không có bất kỳ giấy tờ hay cam kết pháp lý nào

Ông Đạt lo ngại không nằm trong diện được đền bù, hỗ trợ như các trường hợp có hồ sơ hợp lệ khi giải tỏa cư xá Thanh Đa

Bà Bùi Thị Bích Oanh (72 tuổi) cho biết, do không có khả năng mua nhà, vợ chồng bà từng sống nay đây mai đó trước khi xin được vào ở tạm tại khu nhà kho này cách đây hơn 30 năm

Một kho chứa rác của chung cư rộng chừng 2,5 m² là nơi vợ chồng bà Oanh tá túc hơn 30 năm qua, sau những năm tháng rày đây mai đó

Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khiến bà Oanh phải co mình trong không gian chật hẹp, việc duỗi thẳng chân khi ngủ trở thành điều xa xỉ

Gắn bó hơn 30 năm với căn phòng nhỏ hẹp tại cư xá Thanh Đa, bà Oanh vẫn quyết bám trụ dù điều kiện sinh hoạt hạn chế

Những nhà kho ở cư xá Thanh Đa vốn chỉ là kho chứa rác, vật dụng trở thành nơi cư trú bất đắc dĩ của nhiều người

Trong căn phòng chỉ khoảng 2 m² tại lô 10 cư xá Thanh Đa (TP.HCM), bà Đỗ Thị Kim Liên (70 tuổi) lặng lẽ sinh hoạt giữa không gian chật chội

Theo bà Liên, cuộc sống tuy chật chội, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nhưng bà vẫn phải chấp nhận vì không đủ khả năng tìm chỗ ở mới

Chị Nguyễn Thị Tiên (46 tuổi, lô 10 cư xá Thanh Đa) trong căn phòng chật chội, nơi mọi hoạt động hằng ngày đều gói gọn trong 2 m²

Trong bối cảnh dự án cải tạo, xây dựng lại cư xá Thanh Đa được kỳ vọng triển khai, điều khiến nhiều hộ dân trăn trở nhất là chưa rõ có được xem xét hỗ trợ hay không. Khi cuộc sống vẫn còn chật vật mưu sinh từng ngày, giấc mơ về một nơi ở ổn định, tử tế với họ vẫn còn khá xa vời

Tin liên quan

Bên trong cư xá Thanh Đa xuống cấp: Cư dân giằng co giữa đi và ở

Đồng tình với chủ trương chỉnh trang đô thị, nhiều hộ dân tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) đã chủ động di dời, nhưng vẫn còn không ít gia đình vẫn bám trụ với nhiều lý do khác nhau.

