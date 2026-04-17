Sống trong nhà kho 2 - 3 mét vuông nơi cư xá Thanh Đa ở TP.HCM

Phận đời co ro trong nhà kho rộng 2 mét vuông ở cư xá Thanh Đa: nhiều gia đình sống chen chúc suốt hàng chục năm giữa lòng TP.HCM.
Nằm sâu trong những dãy chung cư cũ kỹ tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM), những "nhà kho" chỉ rộng khoảng 2 m² trở thành nơi trú ngụ bất đắc dĩ của nhiều gia đình. Trong không gian chật hẹp ấy, những phận đời co ro trong nhà kho 2 mét vuông vẫn lặng lẽ bám trụ, sống qua ngày suốt hàng chục năm.
Không ít gia đình từng phải sống tạm bợ, nay đây mai đó trước khi tìm đến các nhà kho trong khu cư xá Thanh Đa như một giải pháp bất đắc dĩ.
Những không gian vốn để chứa đồ, thậm chí bỏ hoang, dần được tận dụng, cơi nới thành chỗ ở và không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.
