Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Mặt bằng đã bàn giao đến đâu?

Chiều 29.10, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Ban Giao thông TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về tiến độ dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua khu vực Bình Dương cũ.

Theo Ban Giao thông TP.HCM, đây là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò tăng cường kết nối TP.HCM với khu vực Đông Nam bộ và các tỉnh Tây nguyên, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Hơn 95% diện tích mặt bằng đã được bàn giao

Dự án có tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 332,92 ha, ảnh hưởng 1.655 trường hợp, trong đó có 37 ngôi mộ. Đến nay, mặt bằng của 1.399 trường hợp đã được bàn giao, đạt 84,53%.

Xét theo diện tích, khoảng 317,52 ha đã được bàn giao cho nhà đầu tư, tương đương 95,37% tổng diện tích cần thu hồi.

"Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt về diện tích đất đã bàn giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa hoàn thành việc nhận tiền bồi thường, tháo dỡ công trình, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng thực tế", Ban Giao thông TP.HCM cho biết.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM, Ban Giao thông đang phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện bồi thường và doanh nghiệp dự án để tháo gỡ những hồ sơ còn tồn đọng.

Các đơn vị cũng tập trung đẩy nhanh chi trả bồi thường, bố trí tái định cư và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Mục tiêu phấn đấu là hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng còn lại trong tháng 11.2026, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Đoạn cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi trùng với đường ĐT.747B và khu vực nút giao cầu Khánh Vân ở phường Tân Khánh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Mặt bằng đứt quãng, thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ

Đoạn tuyến xây dựng mới dài khoảng 45,65 km, được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Doanh nghiệp dự án đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và triển khai các hạng mục tại những vị trí đủ điều kiện.

Theo báo cáo của doanh nghiệp dự án, đến cuối tháng 10.2026, các nhà thầu đã huy động 25 mũi thi công. Công việc đang triển khai gồm đào bóc hữu cơ, làm đường công vụ, đắp nền đường K95, K98, thi công hệ thống thoát nước, hầm chui dân sinh và cọc khoan nhồi; đồng thời chuẩn bị các hạng mục cầu trên tuyến.

Ban Giao thông cho biết tiến độ thi công chưa đạt như kỳ vọng, mặc dù tỷ lệ diện tích giải phóng mặt bằng đã đạt mức cao, nhưng một số vị trí mặt bằng được bàn giao còn đứt quãng, chưa hình thành các đoạn tuyến liên tục để tổ chức thi công đồng bộ.

Đặc biệt, các vị trí cầu, nút giao, đường tiếp cận và khu vực có hạ tầng kỹ thuật hiện hữu cũng gặp khó khăn do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng hoặc di dời công trình.

Bên cạnh đó, nguồn cung và giá một số vật liệu như đất đắp, đá xây dựng cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và kế hoạch huy động nguồn lực của nhà thầu.

Doanh nghiệp dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công nhiều hạng mục cùng lúc tại các đoạn đã có mặt bằng; đồng thời rà soát, ưu tiên xử lý các vị trí đường găng, cầu, nút giao và những đoạn cần kết nối liên tục. Các đơn vị cũng phối hợp đẩy nhanh di dời hệ thống điện, nước, viễn thông và chủ động bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Ban Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp dự án để tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu bảo đảm tiến độ hoàn thành theo hợp đồng BOT đã ký kết.