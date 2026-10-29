TP.HCM tách làn xe container với xe máy, ô tô con trên đường Võ Chí Công

Chiều 29.10, tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin, đường Võ Chí Công, hướng từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, hiện được tổ chức phân làn nhằm tách dòng xe tải nặng, xe container với các phương tiện khác, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, làn đường bên trái sát dải phân cách dành cho xe tải trên 5 tấn và xe sơ mi rơ moóc.

Làn bên phải sát dải phân cách dành cho ô tô con, ô tô khách và xe tải từ 5 tấn trở xuống. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2 bánh, xe 3 bánh, ô tô con và ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.

TP.HCM tổ chức lại giao thông trên đường Võ Chí Công ẢNH: TRẦN KHA

Riêng từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, các loại ô tô được phép lưu thông vào 2 làn đường ngoài cùng bên trái.

Theo Sở Xây dựng, việc phân làn xe tải nặng, xe container riêng với ô tô con, xe tải nhẹ nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, cách tổ chức này giúp ô tô con lưu thông thuận lợi hơn khi xảy ra ùn ứ do xe tải nặng, xe container ra vào cảng Cát Lái.

Cầu Phú Mỹ sửa chữa, giao thông khu vực thêm phức tạp

Từ ngày 28.10, cầu Phú Mỹ bắt đầu được sửa chữa khe co giãn. Trong thời gian thi công, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, phối hợp đơn vị thi công điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực.

Theo phương án phân luồng trong thời gian sửa chữa cầu Phú Mỹ, ô tô dưới 9 chỗ và xe tải có khối lượng chuyên chở không quá 2,5 tấn được bố trí các lộ trình thay thế tùy theo khu vực cần đến và khung giờ lưu thông.

Khu vực cầu Phú Mỹ đang sửa chữa khe co giãn, giao thông qua khu vực trở nên phức tạp ẢNH: DIỆU MI

Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ có thể lựa chọn các hướng lưu thông qua hầm sông Sài Gòn, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Tân Thuận 2 hoặc cầu Kênh Tẻ tùy hành trình.

Đối với xe tải có khối lượng chuyên chở không quá 2,5 tấn, trong các khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ, phương án phân luồng bố trí các hướng lưu thông thay thế qua đường Mai Chí Thọ, đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 1 hoặc đường Võ Chí Công và các tuyến kết nối.

Cùng thời điểm cầu Phú Mỹ sửa chữa, khu vực vòng xoay Mỹ Thủy cũng đang thi công dự án xây dựng nút giao. Việc 2 công trình cùng triển khai khiến tình hình giao thông khu vực trở nên phức tạp.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM theo dõi lưu lượng phương tiện trên đường Võ Chí Công và khu vực lân cận, từ đó điều chỉnh phương án phân làn phù hợp với tình hình thực tế.