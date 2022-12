Kiến nghị ưu tiên kiểm tra thuốc Albumin để điều trị sốt xuất huyết

Riêng về hoạt động khám chữa bệnh, Sở Y tế cho biết: Trong tháng 12, trên địa bàn TP có hơn 3,1 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng lần lượt 74,3% so với cùng kỳ 2021 và tăng 2,7% so với cùng kỳ 2020. Số lượt khám chữa bệnh ngoại trú có xu hướng tăng tại các đơn vị nhóm bệnh viện trực thuộc bộ, ngành và bệnh viện chuyên khoa TP. Nhóm các bệnh viện quận, huyện và đa khoa TP có xu hướng tăng ít hơn. Mặt khác, trong tháng 12 có 33.355 cuộc gọi vào tổng đài 115 (tháng 11 là 31.406 cuộc gọi). Trong đó, cuộc gọi có dấu hiệu cấp cứu là 3.379 cuộc, chiếm tỷ lệ là 10,1% (cao hơn so với tháng trước là 9,9%).

Về hoạt động cung ứng thuốc, theo Sở Y tế, việc cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân TP. Sở Y tế đã có công văn kiến nghị Viện Kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế ưu tiên thực hiện kiểm tra thuốc Albumin để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu điều trị sốt xuất huyết. Sở cũng làm việc với các nhà cung cấp thuốc điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn để phối hợp điều phối thuốc cho các đơn vị. Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 25.12, TP.HCM đã có hơn 80.000 ca mắc sốt xuất huyết, 29 ca tử vong, hiện tại có hơn 500 ca nằm viện.





Ngoài ra, Sở Y tế cũng triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, nâng cao năng lực thực hiện công tác mua sắm cho nhu cầu điều trị tại chỗ, đáp ứng nhanh nhu cầu sử dụng thuốc trong thời gian chờ tổ chức mua sắm tập trung.