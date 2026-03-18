Kiến nghị xử lý hình sự hành vi cố tình bay UAV vào khu vực cấm

Tại hội thảo, nhiều tham luận nêu rõ thực trạng trong tác chiến phòng, chống UAV và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý, phòng, chống phương tiện bay không người lái.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền phát biểu chỉ đạo ẢNH: PK-KQ

Cạnh đó, một số đại biểu cũng đưa ra kiến nghị với Bộ Quốc phòng nghiên cứu đề xuất xây dựng luật hoặc nghị định chuyên biệt về phân cấp xử lý vi phạm cho các lực lượng, quân sự, địa phương, kiểm soát không lưu; bổ sung quy định về việc thu hồi giấy phép và xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình bay vào khu vực cấm, hành lang an toàn bay và khu vực quân sự; trang bị các loại thiết bị chế áp điện tử dạng mang xách có khả năng chế áp cao cho các tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng, vọng quan sát mắt, trạm quan sát phòng không…

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đúng, trúng khả năng tác chiến, nắm bắt đầy đủ về tính năng kỹ chiến thuật của đối phương, đặc biệt là trong tác chiến phòng, chống UAV.

Xây dựng phương án tác chiến, kế hoạch chiến đấu; xác định các mục tiêu chiến lược mà các quân khu, quân chủng, quân đoàn có trách nhiệm bảo vệ để xây dựng thế trận phòng không khép kín, bảo vệ thành công các mục tiêu được giao.

Trong tác chiến UAV, các đơn vị phải nghiên cứu sâu về tác chiến điện tử, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, sản xuất, chế tạo và nâng cấp vũ khí trang bị sử dụng trong phòng, chống UAV.

Trong triển khai tác chiến phòng, chống UAV, các đơn vị cần thực hiện chặt chẽ các khâu tổ chức hiệp đồng, triển khai phương án tác chiến chặt chẽ, chủ động xây dựng cả phương án tác chiến cứng và mềm; xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý UAV…