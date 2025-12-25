Kiên quyết đấu tranh với hành vi lợi dụng cộng đồng Việt kiều để chống phá Đảng, Nhà nước

"3 đột phá" trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Phát biểu tại hội nghị diễn ra chiều nay 25.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, nghị quyết đã tạo điều kiện, khuôn khổ pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện tốt nhất phát triển và thúc đẩy quan hệ Việt Nam với nước sở tại; là cơ sở chính trị để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững; tạo điều kiện, cơ hội để người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với nhau và gắn kết với nhân dân trong nước để cùng phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đánh giá cao những đóng góp ngày càng to lớn, toàn diện của kiều bào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, xã hội, đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy "3 đột phá" trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới, gồm:

Phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đôi với bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững, nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng, gắn bó chặt chẽ với quê hương, đất nước.

Khơi thông, huy động hiệu quả mọi nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các đột phá chiến lược.

Thủ tướng nhấn mạnh các chủ trương, chính sách cần hướng đến: "Nhà nước kiến tạo, cộng đồng tiên phong - trong, ngoài đồng hành - đất nước giàu mạnh, bạn bè quý mến, nhân dân hạnh phúc".

Không ngừng đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý không ngừng đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới bằng những phương thức mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả.

Hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Trong đó, mở rộng và đa dạng hóa các chương trình kết nối người Việt Nam ở nước ngoài hằng năm; không ngừng củng cố và phát triển các hội đoàn, nhất là các hội chuyên ngành; hình thành các mạng lưới và dữ liệu cộng đồng về khoa học công nghệ, doanh nhân, văn hóa, tiếng Việt, chuyên gia pháp lý; đặc biệt xây dựng cơ sở dữ liệu về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng đó, xây dựng các kênh thông tin ứng dụng công nghệ mới để kết nối bà con với quê hương; tạo môi trường làm việc thuận lợi cao nhất, chế độ ưu đãi thu hút trí thức, chuyên gia người Việt Nam; phát triển kênh thông tin về đầu tư, phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối đầu tư vào Việt Nam; hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm "Make in Vietnam", "Made by Vietnam" của người Việt Nam ở nước ngoài.

Các cơ quan phải tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng và công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn và các vùng chiến sự, thiên tai; đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam và các nước, cùng cố các kênh thông tin và trung tâm, địa chỉ hỗ trợ người lao động người Việt Nam ở các địa bàn.

Các chủ thể liên quan tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá Đảng và Nhà nước; xây dựng biện pháp cụ thể để giảm tình trạng người Việt tại một số nơi vi phạm pháp luật Việt Nam và sở tại.