Kiến thức THPT trong trung học nghề: Học văn để viết mail, tin học biết dùng AI

Kiến thức chương trình THPT trong giáo dục trung học nghề là cấu phần kiến thức THPT có định hướng nghề nghiệp, được xây dựng trên cơ sở Chương trình GDPT do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành, lựa chọn các kiến thức cốt lõi, thiết thực, được lựa chọn và tổ chức phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục trung học nghề nhằm hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; đây không phải là toàn bộ Chương trình GDPT cấp THPT.

Kiến thức chương trình THPT trong giáo dục trung học nghề được thực hiện trong 3 năm học, bắt đầu từ năm học thứ nhất (lớp 10), năm học thứ hai (lớp 11) và năm học thứ ba (lớp 12). Học sinh vào học năm học thứ nhất (lớp 10) phải hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên.

5 môn bắt buộc học theo hướng ứng dụng nghề nghiệp

Kiến thức chương trình THPT trong giáo dục trung học nghề gồm 3 nhóm: các môn học chung, các môn học bắt buộc và các môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Các môn học chung được áp dụng thống nhất đối với tất cả nhóm ngành, nghề và ngành, nghề đào tạo, gồm: giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Đáng chú ý, nhóm môn học bắt buộc gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử và tin học được thiết kế theo hướng ứng dụng nghề nghiệp. Mỗi môn gồm hai phần: kiến thức cốt lõi và ứng dụng nghề nghiệp, với tỷ trọng phù hợp đặc thù môn học và nhóm ngành, nghề đào tạo.

Nội dung của từng môn học được thiết kế theo định hướng nghề nghiệp, tăng cường tính ứng dụng và khả năng vận dụng kiến thức vào học tập, thực hành nghề nghiệp và cuộc sống; đồng thời tạo nền tảng để học sinh tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, học tập suốt đời và thích ứng với yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và thị trường lao động.

Cụ thể, với môn toán, người học không chỉ tiếp cận kiến thức toán học cốt lõi mà còn được vận dụng kiến thức, kỹ năng vào tính toán kỹ thuật, đo lường, thống kê, xử lý số liệu gắn với các chuyên đề, tình huống thực tiễn của từng nhóm ngành, nghề đào tạo.

Ở môn ngữ văn, định hướng ứng dụng nghề nghiệp tập trung vào kỹ năng đọc hiểu và tạo lập các loại văn bản phục vụ công việc như quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, nội quy, báo cáo, biên bản, thư tín, email công việc; đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tại nơi làm việc. Việc học có thể được triển khai thông qua dự án, hồ sơ học tập và sản phẩm số.

Tiếng Anh cũng được thiết kế gắn trực tiếp với bối cảnh nghề nghiệp. Người học được trang bị từ vựng, các tình huống giao tiếp, kỹ năng đọc tài liệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị, nội dung về an toàn lao động cũng như giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp theo từng nhóm ngành, nghề đào tạo.

Với tin học, trọng tâm là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển năng lực số. Người học được sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo (AI), các công cụ số và khai thác học liệu số phục vụ việc học tập cũng như ngành, nghề đào tạo.

Trong khi đó, lịch sử được tiếp cận theo hướng giúp người học vận dụng kiến thức lịch sử để khai thác tư liệu, phân tích quá trình phát triển của khoa học, công nghệ, sản xuất và lao động gắn với ngành, nghề đào tạo.

ĐỒ HOẠ: YẾN THI

Hơn 1.600 giờ học kiến thức THPT

Bên cạnh các môn chung và môn bắt buộc, chương trình còn có các môn học theo định hướng nghề nghiệp. Mỗi nhóm ngành, nghề đào tạo lựa chọn 2 môn phù hợp với đặc thù đào tạo.

Thông tư 75/2026 quy định 5 nhóm ngành, nghề gồm: máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa; khách sạn, nhà hàng.

Các môn học theo định hướng nghề nghiệp gồm vật lý, công nghệ hoặc địa lý, được lựa chọn tùy theo từng nhóm ngành, nghề.

Toàn bộ phần kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề có tổng số giờ lên lớp và kiểm tra trong 3 năm là 1.610 giờ, chưa bao gồm thời gian tự học.

Thời gian học mỗi năm là 35 tuần/lớp. Mỗi ngày học một buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 giờ học và mỗi giờ học kéo dài 45 phút. Thời lượng cụ thể của từng môn học được thực hiện theo quy định về kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề.

Về tổ chức giảng dạy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động lựa chọn hình thức phù hợp với mục tiêu, nội dung từng môn học, điều kiện của cơ sở và đặc điểm người học. Việc dạy học có thể kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến theo quy định.

Tuy nhiên, những nội dung thực hành, thí nghiệm, vận động hoặc trải nghiệm nghề nghiệp không được thay thế hoàn toàn bằng dạy học trực tuyến.