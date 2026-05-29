Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam gồm Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Cẩm Tú; các phó trưởng ban gồm: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI Nguyễn Đắc Vinh

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh kiêm giữ chức Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo khác, gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng.

Theo quyết định 08 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiều nhiệm vụ quan trọng như nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về xây dựng, thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam.

Rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa để kiến nghị và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thực hiện.