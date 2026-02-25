Phát triển văn hóa phải ngang tầm chính trị, kinh tế

Sáng 25.2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79) và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết 80) của Bộ Chính trị.

Trình bày chuyên đề "Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam", Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, một nhận thức mới trong Nghị quyết 80 là phát triển văn hóa phải ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, gắn với xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người, chủ quyền văn hóa số.

Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị sáng 25.2 ẢNH: GIA HÂN

"Ở đây, không phải là thay đổi của từ ngữ mà thể hiện một tầm nhìn mới, chỉ ra chất lượng và vị thế của văn hóa trong việc "định vị quốc gia". Tầm nhìn này không đơn thuần về mặt lý luận mà chính là một đòi hỏi cao sự thay đổi cơ bản trong tư duy và hành động phát triển văn hóa, khẳng định tầm vóc mới của văn hóa hiện đại Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới", ông Quyết nhấn mạnh.

Kế thừa một cách nhất quán và sáng tạo trong bối cảnh hoàn toàn mới của thế giới hiện đại, Nghị quyết 80 đã chỉ ra nhiệm vụ "xây dựng thế trận an ninh văn hóa", gắn thế trận an ninh văn hóa với quốc phòng, an ninh, kiên quyết xử lý thông tin xấu độc, phản văn hóa, tin giả trên mạng xã hội và phương tiện thông tin khác, xây dựng bản lĩnh "sức đề kháng" trước tác động phức tạp và lệch chuẩn của văn hóa ngoại lai, phản cảm, phi văn hóa, "nhất là trên nền tảng trực tuyến xuyên biên giới".

Đột phá lớn, chưa từng có về đầu tư cho văn hóa

Trình bày 4 tầm nhìn mới về mục tiêu, các nhiệm vụ cốt lõi phát triển văn hóa Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương cho biết, Nghị quyết 80 vừa khẳng định mục tiêu chung cho từng lĩnh vực, vừa chỉ ra một số chỉ tiêu cụ thể cần phải đạt tới, cụ thể như đặt mục tiêu ngành văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và phấn đấu 9% vào năm 2045, hình thành 5 -10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Trong chỉ tiêu xác định rõ "bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn" là một đột phá lớn, chưa từng có đối với đầu tư cho văn hóa.

Gắn liền với nhiệm vụ xây dựng con người, Nghị quyết 80 nhiều lần nhấn mạnh xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, hiện đại. Nghị quyết 80 yêu cầu "xây dựng môi trường thông tin số lành mạnh, làm trong sạch môi trường văn hóa số". Sự đón trước về môi trường văn hóa hiện đại là tầm nhìn xa chiến lược và sự sâu sắc toàn diện của Nghị quyết 80.

Để xây dựng và vươn lên hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam thời kỳ mới, Nghị quyết 80 yêu cầu triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.

Thấu hiểu văn hóa là lĩnh vực đặc biệt tinh tế, rất đặc thù nên khi xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết 80 luôn lưu tâm đến đặc trưng này. Có 3 thành tố cực kỳ quan trọng để phát triển văn hóa được Nghị quyết 80 gắn kết trong một nhiệm vụ lớn, đó là phát triển hạ tầng, huy động, sử dụng các nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa.

Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: "Thực hiện trọn vẹn, hiệu quả cao khát vọng, mục tiêu, các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước và góp phần xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại".