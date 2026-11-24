Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức trao quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng tại nhà cho bà Trần Thị Ngọc (57 tuổi), một trong những người dân gắn bó lâu năm với chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Buổi trao quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và đầy xúc động, cho thấy sự đồng hành sát sao của cơ quan bảo hiểm với người lao động phi chính thức, những người vốn ít có cơ hội tiếp cận nguồn thu nhập hưu trí cố định khi về già.

Theo hồ sơ tham gia, bà Ngọc bắt đầu đóng BHXH tự nguyện từ tháng 1.2008 đến tháng 6.2026, với tổng thời gian tích lũy là 17 năm 6 tháng. Đây là chặng đường dài đối với một người làm nông nghiệp kiêm nội trợ, khi thu nhập phụ thuộc nhiều vào mùa vụ và biến động kinh tế hộ gia đình.

BHXH cơ sở Khánh Sơn trao quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng cho bà Trần Thị Ngọc ẢNH: T.N

Nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với chính sách BHXH tự nguyện, bà Ngọc thẳng thắn kể về những lúc khó khăn. Có giai đoạn làm ăn trắc trở, xoay xở từng bữa ăn hằng ngày đã khó, bà từng nghĩ đến chuyện dừng đóng hoặc rút BHXH một lần. Tuy nhiên, nhờ cán bộ BHXH và nhân viên đại lý thu giải thích cặn kẽ về tính linh hoạt của mức đóng cùng chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, bà dần vơi bớt áp lực. Với người lao động thu nhập không ổn định, khả năng điều chỉnh mức đóng theo túi tiền và cảm giác có Nhà nước san sẻ chính là yếu tố then chốt giúp họ không bỏ cuộc giữa chừng.

Khoảnh khắc cầm quyết định hưu trí ngay tại mái ấm của mình, bà Ngọc không giấu được xúc động. Bà chia sẻ: "Bản thân chưa từng dám mơ có lương hưu như cán bộ nhà nước. Giờ đây, mỗi tháng tôi đều có khoản thu nhập ổn định để tự chủ cuộc sống, không phải phụ thuộc vào con cháu. Vui nhất là còn được cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng lên đến 95% chi phí khám, chữa bệnh, giúp tôi hoàn toàn yên tâm chăm sóc sức khỏe khi về già".

Bên cạnh lương hưu hằng tháng, bà Ngọc còn được BHYT miễn phí với mức hưởng lên đến 95% chi phí khám, chữa bệnh ẢNH: T.N

Từ thực tế gia đình bà Ngọc cho thấy hiệu ứng lan tỏa rõ nét của chính sách. Không dừng lại ở việc tự lo cho bản thân, gia đình bà vẫn duy trì đóng BHXH tự nguyện cho người chồng với kỳ vọng cả hai vợ chồng sau này đều có lương hưu, cùng an nhàn bước vào tuổi xế chiều. Từ trải nghiệm của chính mình, bà cũng chủ động trò chuyện, vận động bà con lối xóm tham gia để thêm nhiều người dân địa phương có điểm tựa an sinh vững chắc.

Hoạt động trao quyết định tại nhà của BHXH cơ sở Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa phản ánh nỗ lực đưa dịch vụ an sinh đến gần dân hơn. BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, phường và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia đẩy mạnh tuyên truyền, giúp từng hộ gia đình hiểu đúng và tiếp cận thuận lợi hơn với BHXH tự nguyện.

Sau hơn 17 năm kiên trì tích lũy, câu chuyện của nữ nông dân xã Khánh Sơn cho thấy lương hưu không còn là đặc quyền riêng của khu vực công. Một khi chính sách đủ linh hoạt và người lao động đủ bền bỉ đồng hành cùng BHXH, bài toán tự chủ tài chính khi về già hoàn toàn nằm trong tầm tay.