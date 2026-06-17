Kiệt tác điện ảnh 'Casablanca' sẽ chiếu tại DANAFF IV

Câu chuyện kinh điển về tình yêu, chiến tranh và sự hy sinh

Ra mắt năm 1942, Casablanca của đạo diễn Michael Curtiz lấy bối cảnh thành phố Casablanca trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai. Phim xoay quanh Rick Blaine, chủ một hộp đêm nổi tiếng, người bất ngờ gặp lại Ilsa Lund - người phụ nữ anh từng yêu sâu đậm. Cuộc hội ngộ trở nên éo le khi Ilsa xuất hiện cùng chồng là Victor Laszlo, một thủ lĩnh kháng chiến đang tìm đường thoát khỏi sự truy đuổi của phát xít Đức. Đứng giữa tình yêu và lý tưởng, Rick buộc phải đưa ra lựa chọn thay đổi cuộc đời mình.

Khác với nhiều phim tình cảm Hollywood cùng thời, Casablanca không khép lại bằng một cái kết đoàn viên. Quyết định để người mình yêu ra đi của Rick đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh. Với kịch bản giàu chiều sâu cùng diễn xuất ấn tượng của Humphrey Bogart và Ingrid Bergman, bộ phim vượt lên khuôn khổ của một câu chuyện tình lãng mạn để trở thành tác phẩm về lòng vị tha, sự hy sinh và những lựa chọn trong thời chiến.

Casablanca - phim kinh điển của điện ảnh Mỹ sẽ được chiếu lại tại Việt Nam trên màn ảnh rộng Ảnh: BTC

Năm 2002, American Film Institute từng xếp Casablanca ở vị trí số 1 trong danh sách những câu chuyện tình yêu hay nhất lịch sử điện ảnh Mỹ. Không chỉ ghi dấu bằng kịch bản và diễn xuất, bộ phim còn để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa đại chúng với ca khúc chủ đề As Time Goes By. Hình ảnh Rick và Ilsa chia tay trong màn sương ở sân bay đến nay vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc biểu tượng của điện ảnh thế kỷ 20.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV diễn ra từ ngày 28.6 đến 4.7, khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức lại tác phẩm này tại chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ. Chuyên đề giới thiệu 13 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Mỹ qua nhiều thời kỳ, từ The General, Singin' in the Rain đến The Godfather, Taxi Driver, Saving Private Ryan và Moonlight. Sự góp mặt của Casablanca mang đến cơ hội để khán giả Việt Nam thưởng thức một trong những tác phẩm kinh điển nhất của Hollywood trên màn ảnh rộng, sau hơn 80 năm ngày bộ phim ra mắt.