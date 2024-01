Kiều hối về TP.HCM đạt hơn 9,5 tỉ USD

Theo ông Lệnh, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM năm 2023 đạt 9,5 tỉ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỷ trọng cao so với tổng lượng kiều hối của cả nước ở mức trên 50%. So sánh quy mô kiều hối với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào TP.HCM năm 2023 thì lượng kiều hối gấp 2,7 lần và bằng khoảng 14% GRDP của thành phố.

Kiều hối chuyển về thành phố năm 2023 gắn liền với xu hướng tăng trưởng lao động và làm việc ở nước ngoài. Theo đó,lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 50,5% và tăng trưởng 143,8% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Phi và châu Mỹ đều giảm. Đặc biệt, kiều hối từ khu vực châu Mỹ chiếm tỷ trọng cao, sau khu vực châu Á (chiếm 29,1%), song giá trị kiều hối chuyển về lại giảm 10,2%. Thị trường lao động, dịch vụ và du lịch mở cửa và phát triển sau đại dịch tại các nước khu vực châu Á, cùng môi trường kinh tế, chính trị ổn định là yếu tố tác động tích cực đến kiều hối chuyển về từ khu vực này trong năm 2023 và trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo ông Lệnh, kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về thu hút kiều hối; các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao; hoạt động kết nối và thông tin tuyên truyền về thành tựu đất nước, sự phát triển của đất nước… đã trở thành yếu tố nền tảng và động lực thúc đẩy tăng trưởng nguồn lực kiều hối trong thời gian qua. Bên cạnh đó, hệ thống mạng lưới và dịch vụ chi trả kiều hối của các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp trực tiếp chi trả kiều hối phát triển, tiện ích, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn cũng góp phần quan trọng thu hút kiều hối chuyển về đất nước nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng trong năm 2023.