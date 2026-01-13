Diễn viên Kiều Minh Tuấn tái xuất màn ảnh rộng trong phim điện ảnh Con kể ba nghe, do Đỗ Quốc Trung đạo diễn. Phim ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang rưng rưng sau khi phim kết thúc Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Con kể ba nghe thuộc thể loại tâm lí - gia đình, xoay quanh hành trình hàn gắn mối quan hệ cha con giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn thủ vai) một nghệ sĩ xiếc đi dây, đồng thời là người cha đơn thân có tính cách khép kín và cậu con trai (Hạo Khang) mắc chứng trầm cảm ở tuổi dậy thì. Khi nhận ra con xuất hiện những dấu hiệu bất ổn, ông Thái buộc phải đối diện với nỗi lo lớn.

Kiều Minh Tuấn liều mạng đóng phim

Chia sẻ về vai diễn, Kiều Minh Tuấn cho biết để trở thành nhân vật ông Thái anh đã dành nhiều tháng trời "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" với những bài tập xiếc nguy hiểm. Đặc biệt, phân cảnh đi trên lan can tầng 15 đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự với nam diễn viên.

Kiều Minh Tuấn liều mạng đóng phim, khóc nức nở khi kể về cha

Kiều Minh Tuấn, sinh năm 1988 tại TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Nam diễn viên lớn lên trong một gia đình làm nghề ngư phủ và chịu cảnh mồ côi cha từ năm 8 tuổi. Sao nam 8X từng thi trượt Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM sau đó bén duyên với nghệ thuật và theo học tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sau thời gian lận đận, tên tuổi Kiều Minh Tuấn vụt sáng thành sao nhờ vai diễn trong Em chưa 18 (2017). Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim ăn khách như Tiệc trăng máu, Chìa khóa trăm tỉ, Nắng 3, Anh trai yêu quái… Đáng chú ý, Kiều Minh Tuấn từng có mối tình kéo dài 12 năm với nghệ sĩ Cát Phượng. Cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào năm 2022.