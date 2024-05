'Kiều nữ' lừa người tình qua mạng, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng khai gì?

Ngày 10.5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Thị Mộng Thường (46 tuổi, ngụ tại H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đây là vụ án "kiều nữ" lừa đảo khiến dư luận giật mình vì khả năng lừa tình của bị cáo Thường quá tinh vi và nạn nhân không hề biết mình bị sập bẫy cho đến khi đã chuyển khoản cho "người tình" này hơn 12,2 tỉ đồng và bị chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng.

Bị cáo Đào Thị Mộng Thường tại phiên tòa K.H

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, bị cáo Đào Thị Mộng Thường lập tài khoản Facebook mang tên Đào Ngọc Minh, giới thiệu là Việt kiều Canada để làm quen anh N.V.H (quê Nghệ An). Trên tài khoản mạng xã hội này, bị cáo Thường đăng tải hình ảnh thể hiện mình là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, giàu có.

Sau khi đã làm quen với anh H., bị cáo Thường lập thêm các tài khoản ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Viber để liên lạc, trò chuyện với anh H. Đang ly thân vợ, thấy hình ảnh cô gái "Ngọc Minh" xinh đẹp, giàu có nhắn tin làm quen, kết bạn với lời lẽ ngọt ngào nên anh H. bị xiêu lòng.

Thường giới thiệu với anh H. có bố là Việt kiều Canada, mẹ là người gốc Hồng Kông, chủ một hãng vận tải lớn ở Canada. Thường nắm 15% cổ phần của công ty và được gia đình tin tưởng, sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch làm ăn, mua sắm...

Bị cáo Thường xây dựng các tình huống sinh nhật, du lịch... để anh H. tin "Ngọc Minh" là có thật. Sau thời gian dài tâm sự qua ứng dụng mạng xã hội, anh H. nảy sinh tình cảm với "Ngọc Minh".

Từ tháng 9.2019 đến tháng 4.2022, bằng cách tạo ra nhiều tình huống như cần tiền làm ăn, làm giấy tờ, tặng quà, làm thủ tục thừa kế, đầu tư đất..., bị cáo Thường được anh H. chuyển cho hơn 12,2 tỉ đồng.

Bị cáo Đào Thị Mộng Thường (phải) và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội với tên "Ngọc Minh" C.A

Bị cáo Thường cũng "hào phóng" chi hơn 400 triệu đồng để mua quà tặng và chuyển hơn 2,5 tỉ đồng cho anh H. khi anh này cần đầu tư kinh doanh.

Trong khoảng thời gian nói trên, anh H. nhiều lần đề nghị gặp mặt "Ngọc Minh" nhưng đều bị thoái thác, trốn tránh với nhiều lý do. Khi gọi điện qua ứng dụng mạng xã hội, "Ngọc Minh" cũng không để rõ hình ảnh của mình cho người tình thấy.

Đến tháng 4.2022, anh H. phát hiện mình đã bị lừa nên nhiều lần liên hệ, yêu cầu Thường trả lại tiền nhưng không có kết quả. Anh H. đến công an tố giác và ngày 30.8.2023, Thường bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

"Kiều nữ" khai gì?

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Thị Mộng Thường không thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cho rằng đây là "tình phí" do anh H. chủ động cho Thường.

Bị cáo Thường trưng bằng chứng là các tin nhắn anh H. nhắn trong các lần anh H. chuyển tiền với nội dung "cho, tặng Ngọc Minh, cho tặng vợ yêu, tặng quà..." để chứng minh việc anh H. chuyển tiền là tự nguyện.

Thường cho rằng, anh H. và bị cáo biết nhau, đã gặp gỡ, đi du lịch cùng nhau chứ không phải là không biết như nạn nhân khai.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chứng minh rằng các nội dung chuyển tiền này là anh H. ghi theo yêu cầu của Thường. Đây là thủ đoạn của Thường nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh H.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Thường đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm lừa đảo, chiếm đoạt của anh H. hơn 12 tỉ đồng. Trong đó, Thường lấy hơn 6 tỉ đồng mua kim cương, vàng, đá quý...; cho anh trai vay 4 tỉ đồng; sử dụng hơn 2,7 tỉ đồng đi du lịch và tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình đó, bị cáo Thường đã chuyển lại cho anh H. gần 3 tỉ đồng gồm quà và tiền để đầu tư kinh doanh. Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng. Khi vụ án đang điều tra, anh trai bị cáo Thường đã trả lại cho anh H. 4 tỉ đồng vay của Thường trước đó. Anh H. yêu cầu bị cáo Thường bồi thường hơn 5 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử khẳng định Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội và tuyên phạt bị cáo Đào Thị Mộng Thường án tù chung thân; buộc Thường phải hoàn trả lại số tiền hơn 5 tỉ đồng còn lại cho anh H.