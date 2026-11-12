Kim Bum phim giả tình thật với 'nàng cháo' trong 'Vườn sao băng'?

Trong clip được chia sẻ trên Instagram cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1989 xuất hiện tại một nhà hàng sushi và thưởng thức các món ăn do đầu bếp giới thiệu. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý là một cô gái bí ẩn ngồi dùng bữa cùng anh. Người này mặc áo len đỏ nhưng không để lộ gương mặt. Ở một khoảnh khắc, cô gái bất ngờ đưa tay sát mặt Kim Bum để trêu chọc. Nam diễn viên ban đầu có vẻ hơi bối rối, sau đó quay sang nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến rồi tiếp tục dùng bữa.

Kim Bum và Kim So Eun từng được khán giả châu Á nhiệt tình ghép đôi nhờ màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh qua bộ phim Vườn sao băng Ảnh: Chụp màn hình phim Vườn sao băng

Cô gái vướng tin hẹn hò với Kim Bum vẫn là ẩn số

Tương tác tự nhiên và có phần thân mật giữa hai người nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Kim Bum đang hẹn hò. Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng liên tục bàn luận về danh tính của cô gái bí ẩn. Đáng chú ý, một số người hâm mộ cho rằng người xuất hiện bên cạnh "chàng gốm" Kim Bum có thể là Kim So Eun bởi hình ảnh được phản chiếu qua chiếc thìa trong bữa ăn nhìn rất giống "nàng cháo". Cả hai từng được khán giả châu Á nhiệt tình "đẩy thuyền" sau khi tạo nên cặp đôi phụ được yêu thích trong bộ phim đình đám Vườn sao băng năm 2009.

Trước khi vướng tin đồn tình cảm mới, Kim Bum từng công khai hai mối tình với nữ diễn viên Oh Yeon Seo và Moon Geun Young. Kim Bum xác nhận hẹn hò Oh Yeon Seo vào tháng 3.2018 sau khi cả hai gặp nhau tại một buổi tụ họp riêng tư. Tuy nhiên, chuyện tình chỉ kéo dài chưa đầy một năm. Đến cuối năm 2018, hai người xác nhận chia tay. Theo truyền thông Hàn Quốc, việc Kim Bum nhập ngũ không lâu sau khi công khai hẹn hò được cho là một trong những nguyên nhân khiến hai người ngày càng xa cách.

Trước đó, nam diễn viên từng hẹn hò Moon Geun Young sau khi cả hai hợp tác trong bộ phim Goddess of Fire năm 2013. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi từng công khai đi du lịch châu Âu cùng nhau. Dù vậy, mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài khoảng 6 tháng trước khi kết thúc.

Đây không phải lần đầu Kim Bum và Kim So Eun vướng tin đồn tình cảm. Thời điểm năm 2009, tin đồn hẹn hò lan rộng khi cư dân mạng phát hiện Kim Bum và Kim So Eun cùng xuất hiện với những chiếc nhẫn bạc hình vương miện có thiết kế tương tự. Đến năm 2010, người đẹp 8X thừa nhận trên chương trình Happy Together 3 rằng những bài báo về scandal tình cảm đã khiến mối quan hệ giữa cô và Kim Bum trở nên ngượng ngùng. Nữ diễn viên cho biết hai người vốn là bạn học cùng trường, đã thân thiết từ trước khi đóng Vườn sao băng và vẫn giữ liên lạc sau khi phim kết thúc, nhưng từng có thời gian không dám liên hệ vì những tin đồn xung quanh.

Hiện tại, danh tính cô gái xuất hiện bên cạnh Kim Bum vẫn là ẩn số, trong khi người hâm mộ tiếp tục chờ phản hồi chính thức từ nam diễn viên.