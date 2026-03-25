Kim Bum chào fan bằng tiếng Việt, xác nhận về Việt Nam tổ chức fan meeting

An Hạ
25/03/2026 21:04 GMT+7

Không chỉ dừng lại ở vai trò đại sứ cho Beauty Summit 2026, ‘nam thần không tuổi’ Kim Bum còn khiến người hâm mộ vỡ òa khi xác nhận sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ fan ngay tại Hà Nội vào giữa tháng 6 tới.

Chiều 25.3, tại khách sạn Lotte Tây Hồ (Hà Nội), họp báo khởi động Triển lãm thương mại quốc tế ngành làm đẹp - Beauty Summit 2026 diễn ra với sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Tâm điểm sự kiện là đoạn video xuất hiện của Kim Bum, khi nam diễn viên xác nhận tham gia với vai trò đại sứ.

Mở đầu clip, tài tử bất ngờ gửi lời chào bằng tiếng Việt. Anh cho biết vẫn nhớ những kỷ niệm trong chuyến công tác tại TP.HCM năm ngoái, đồng thời bày tỏ ấn tượng với Hà Nội và mong sớm gặp gỡ khán giả Việt Nam trong thời gian tới.

Kim Bum chào fan bằng tiếng Việt, xác nhận về Việt Nam tổ chức fanmeeting - Ảnh 1.

Kim Bum đảm nhận vai trò đại sứ Beauty Summit 2026

ẢNH: BTC

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện Kim Bum xác nhận sẽ tổ chức một buổi fan meeting quy mô nhỏ tại Hà Nội vào giữa tháng 6. Đây được xem là dịp để người hâm mộ trong nước có cơ hội giao lưu trực tiếp với nam diễn viên.

Kim Bum tái xuất màn ảnh

Theo ban tổ chức, sự xuất hiện của Kim Bum không chỉ mang tính quảng bá. Trong năm 2026, anh dự kiến trở lại màn ảnh với bộ phim Sold out on you, vào vai Seo Eric - một CEO hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Kim Bum là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng. Anh được khán giả châu Á biết đến rộng rãi với vai So Yi Jung trong bộ phim đình đám Boys over flowers (tựa Việt: Vườn sao băng), từ đó xây dựng hình ảnh “nam thần” thế hệ mới. Sau thành công này, Kim Bum tiếp tục tham gia nhiều dự án khác. Gần đây, anh gây chú ý khi trở lại với hình tượng trưởng thành hơn trong Ghost doctor (tựa Việt: Bác sĩ ma), khẳng định khả năng diễn xuất ổn định sau nhiều năm hoạt động.

Người hâm mộ chờ đợi màn gặp gỡ trực tiếp với Kim Bum tại Việt Nam

ẢNH: BTC

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết hình ảnh lịch lãm, chuyên nghiệp của nam diễn viên phù hợp với tinh thần mà chương trình hướng tới. Trước đó, năm 2025, Kim Bum từng thu hút sự chú ý khi đến TP.HCM. Một số khoảnh khắc đời thường của anh, như chia sẻ về ẩm thực Việt, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Beauty Summit 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 và 20.6 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Theo ban tổ chức, sự góp mặt của Kim Bum được kỳ vọng góp phần tăng sức hút cho chương trình, đồng thời tạo thêm điểm nhấn về giao lưu văn hóa trong khuôn khổ sự kiện.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
