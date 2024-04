Kim Oanh Group nhận 3 giải thưởng ASEAN Strong Brands Award 2024

Các giải thưởng mà Kim Oanh Group đạt được gồm: Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2024; Palace Long Hai Resort (thuộc Kim Oanh Group) được trao danh hiệu "Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng ASEAN 2024"; riêng cá nhân bà Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch thường trực Kim Oanh Group, CEO Palace Long Hai Resort, được công nhận là "Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2024".

Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group nhận Giải thưởng Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2024 cho Kim Oanh Group

Trải qua gần 16 năm hình thành và phát triển, bằng nội lực mạnh mẽ cùng triết lý kinh doanh bền vững, Kim Oanh Group đã trở thành một tập đoàn bất động sản đa ngành. Tính đến nay, Kim Oanh Group đã phát triển thành công hơn 50 dự án bất động sản chất lượng và cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm mỗi năm với đầy đủ các phân khúc: căn hộ, nhà phố, biệt thự, bất động sản nghỉ dưỡng… Tiêu biểu như Căn hộ Legacy Central (TP. Thuận An, Bình Dương) liên tiếp đạt giải Căn hộ tầm trung tốt nhất tại Dot Property Vietnam Awards 2021 và được Đề cử Dự án Chung cư tốt nhất tại Lễ trao giải PropertyGuru năm 2022. Ngày 17.4 vừa qua, Kim Oanh Group đã ký kết hợp tác phát triển dự án và phát triển trung tâm thương mại tại khu đô thị Một Thế Giới – The One World tại Bình Dương với 4 tập đoàn Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT và AEON. Tổng vốn đầu tư của dự án lên đến hơn 1 tỉ USD. Sự kiện này đã khẳng định tầm vóc của Kim Oanh Group trong chiến lược hợp tác quốc tế, nâng tầm giá trị doanh nghiệp.

Palace Long Hai Resort - sản phẩm, dịch vụ chất lượng ASEAN 2024

Chỉ cách TP.HCM hơn 1 giờ di chuyển, Palace Long Hai Resort sở hữu bãi biển dài, bờ cát trắng mịn và làn nước biển xanh mát, mang đến cho du khách không gian thư giãn lý tưởng. Bao quanh bởi hàng dương và hệ thống cây xanh rợp bóng, resort có bầu không khí trong lành, thoáng đãng, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng trọn vẹn sự yên bình.

Với lợi thế về thiên nhiên, cũng như được đầu tư nhiều dịch vụ, tiện ích phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng, được du khách đón nhận nồng nhiệt, Palace Long Hai Resort được ghi nhận danh hiệu Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng ASEAN 2024. Đây là thành quả của cả tập thể và đặc biệt là người chèo lái đưa Khu nghỉ dưỡng vượt qua khó khăn thời đại dịch Covid và phát triển vượt bậc như ngày hôm nay – CEO Nguyễn Ngọc Ánh.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Ánh - Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2024

Trong vai trò Phó chủ tịch thường trực Kim Oanh Group và CEO Palace Long Hai Resort, doanh nhân Nguyễn Ngọc Ánh khẳng định được bản lĩnh và phẩm chất nhà lãnh đạo với giải thưởng Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2024. Đây là sự công nhận xứng đáng cho những đóng góp và tầm nhìn chiến lược của bà trong việc đưa Kim Oanh Group thành một tập đoàn bất động sản đa ngành và vươn tầm quốc tế.

Là một lãnh đạo trẻ và năng động, bà Nguyễn Ngọc Ánh không chỉ nổi bật trong lĩnh vực marketing và kinh doanh mà còn tích cực theo đuổi các xu hướng mới của thị trường về sản phẩm – dịch vụ và công nghệ. Bà đã có những đóng góp thiết thực giúp Kim Oanh Group thực hiện thành công dự án chuyển đổi công nghệ số, biến tập đoàn thành một hình mẫu trong ngành bất động sản với khả năng thích ứng và đổi mới không ngừng.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, CEO Palace Long Hai Resort nhận Vinh danh Nhà Lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2024

Tại Palace Long Hai Resort, bà Nguyễn Ngọc Ánh đã thực hiện những chiến lược kinh doanh hiệu quả, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng trải nghiệm cho khách hàng và khai thác các yếu tố văn hóa thiên nhiên đặc trưng của địa phương để thu hút du khách. Điều này không chỉ resort tăng trưởng mạnh mẽ về mặt doanh thu mà còn góp phần thúc đẩy du lịch Long Hải, Long Điền phát triển.

Với những cống hiến tích cực của bà Nguyễn Ngọc Ánh cho Tập đoàn Kim Oanh nói chung và Palace Long Hai Resort nói riêng, tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN và Lễ công bố Thương hiệu mạnh ASEAN, bà đã được vinh danh Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2024.