Hôm 16.2, Kim Sae Ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng. Cái chết đột ngột của nữ diễn viên mới 25 tuổi khiến công chúng bàng hoàng. Lễ viếng Kim Sae Ron diễn ra tại Nhà tang lễ bệnh viện Asan (Seoul) bắt đầu từ ngày 17.2. Đáng chú ý, tài tử Won Bin đã đến chia buồn với gia quyến. Anh và đàn em quá cố đóng chung The Man from Nowhere. Trong phim này, người đẹp chỉ mới 10 tuổi và có nhiều cảnh diễn xuất đầy cảm xúc.

Kim Sae Ron và loạt mỹ nhân Hàn qua đời trước tuổi 30

Cũng trong hôm 17.2, phía cảnh sát công bố nguyên nhân cái chết của Kim Sae Ron. Theo đó, cơ quan chức năng cho rằng cô đã đi đến "lựa chọn cực đoan" và họ xử lý sự việc theo hướng vụ tự tử, nhưng chưa tìm thấy di chúc. Cảnh sát không công khai kết luận khám nghiệm tử thi theo ý nguyện của gia đình.

Cái chết bất ngờ của Kim Sae Ron gây xôn xao dư luận ẢNH: INSTAGRAM KIM SAE RON

Trước Kim Sae Ron, nhiều sao nữ Hàn Quốc như Sulli, Goo Hara… cũng chọn lựa kết thúc cuộc sống khi còn rất trẻ.