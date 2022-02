Kim So Hyun, Lee Se Young và những mỹ nhân thoát mác sao nhí thành công

Đối với những người theo dõi làng phim ảnh Hàn Quốc lâu năm, việc các nữ diễn viên hoạt động nghệ thuật ngay từ khi còn bé đã không phải là điều quá xa lạ. Theo thời gian, kinh nghiệm của họ ngày càng được tích lũy và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Kim Yoo Jung

Bắt đầu sự nghiệp khi mới 5 tuổi, Kim Yoo Jung lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng thông qua một quảng cáo truyền hình. Kể từ đó, cô thường đảm nhận vai phụ trong các bộ phim cổ trang nổi tiếng và được mệnh danh là "tiên nữ Sageuk".

Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1999 cũng không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất khi tham gia đóng vai thời thơ ấu của nhiều nữ diễn viên đình đám khác như Im Soo Jung, Song Hye Kyo, Moon Geun Young, Han Ga In… Đặc biệt, với màn thể hiện ấn tượng trong siêu phẩm Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Kim Yoo Jung đã chiến thắng giải Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất.

Tiếp nối thành công đó, Yoo Jung tích cực góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng khác như Mây họa ánh trăng (2016), Cửa hàng tiện lợi Saet Byul (2021) và gần đây nhất là Bầu trời rực đỏ đóng cùng Ahn Hyo Seop.

Sắp tới, “em gái quốc dân” sẽ có màn tái xuất khán giả thông qua bộ phim Netflix 20th century girl.

Kim So Hyun

Một cựu sao nhí khác không thể không nhắc đến chính là Kim So Hyun. Bắt đầu diễn xuất trước ống kính từ năm 7 tuổi, So Hyun hiện đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất hiện nay.

Tương tự như Yoo Jung, sự nghiệp của So Hyun phất lên như diều gặp gió nhờ vai diễn trong bộ phim của đài MBC Mặt trăng ôm mặt trời. Với gương mặt xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất ổn định, ngôi sao sinh năm 1999 đã góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như School 2015, Chiến nào, ma kia (2016), Tiểu sử chàng Nokdu (2019), Sông đón trăng lên (2021)...

Mặc dù mới ngoài 20 tuổi, sau hơn một thập kỷ làm việc chăm chỉ, Kim So Hyun đã sở hữu một gia tài phim ảnh đáng nể bao gồm 38 bộ phim truyền hình và 9 bộ phim điện ảnh.

Kim Sae Ron

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 9 tuổi trong bộ phim A brand new life, Kim Sae Ron liên tục khẳng định được vị thế của bản thân và trở thành một ngôi sao đang lên tại làng phim ảnh Hàn Quốc.





Với diễn xuất chân thực trong tác phẩm The man from nowhere, nữ diễn viên sinh năm 2000 được giới phê bình đánh giá cao. Cũng từ đó, cô ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy còn trẻ tuổi nhưng Kim Sae Ron đã hai lần xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá và được gọi là thiên tài diễn xuất.

Thời gian tới, Sae Ron sẽ có dịp hội ngộ khán giả thông qua bộ phim Netflix Hunting dogs và phần 2 của Thiếu nữ phù thủy quyết đấu.

Park Shin Hye

Là nữ diễn viên hàng đầu của xứ củ sâm, Park Shin Hye cũng có xuất thân từ một ngôi sao nhí. Năm 13 tuổi, cô đảm nhận vai phiên bản ngày bé của minh tinh Choi Ji Woo trong bộ phim đình đám Nấc thang lên thiên đường.

Tại châu Á, tên tuổi của Shin Hye được biết đến thông qua loạt tác phẩm như Cô nàng đẹp trai (2009), Người thừa kế (2013), Pinocchio (2014), Chuyện tình bác sĩ (2016), Ký ức Alhambra (2018), Alive: tôi còn sống (2020)...

Gần đây, ngôi sao sinh năm 1990 gây chú ý khi thông báo mang thai và tổ chức hôn lễ với bạn trai lâu năm Choi Tae Joon.

Lee Se Young

Trở thành diễn viên nhí khi mới 5 tuổi, Lee Se Young lần đầu tiên ra mắt khán giả với tác phẩm The brothers' river. Tên tuổi của cô ngày càng trở nên phổ biến nhờ vai diễn trong Lovely rivals và When i turned nine.

Năm 12 tuổi, Se Young góp mặt trong siêu phẩm ăn khách Nàng Dae Jang Geum và đóng vai thời thơ ấu của Lee Young Ae. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1992 tập trung vào việc học và ít xuất hiện trên truyền hình.

Bước sang độ tuổi 20, Se Young tích cực tham gia đóng phim nhiều hơn và đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau trong các tác phẩm cổ trang.

Gần đây, nhân vật cung nữ trong “bom tấn” Cổ tay áo màu đỏ đã một lần nữa giúp Lee Se Young khẳng định khả năng diễn xuất của mình. Cô cũng dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được yêu thích nhất trong nhiều tuần liên tiếp.