Kim Soo Hyun mất 1 triệu người theo dõi vì bê bối đời tư

Ồn ào đời tư khiến Kim Soo Hyun mất lượng lớn người hâm mộ ẢNH: TVN

Kim Soo Hyun trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Hàn trong gần 3 tuần qua khi bị kênh YouTube Viện Garosero và phía gia đình Kim Sae Ron khui chuyện từng hẹn hò khi cố diễn viên còn là trẻ vị thành niên.



Scandal đời tư khiến danh tiếng, công việc của Kim Soo Hyun bị tổn hại nặng nề. Nam diễn viên mất đi lượng người hâm mộ đáng kể. Chỉ tính trên nền tảng Instagram, ngôi sao 37 tuổi đã mất hơn 1 triệu người theo dõi. Theo dữ liệu từ Social Blade, ngày 10.3 (ngày đầu tiên tài tử sinh năm 1988 bị Viện Garosero "bóc phốt"), kênh Instagram của anh sở hữu hơn 21,2 triệu người theo dõi. Qua những phiên livestream bóc mẽ chuyện đời tư của anh, con số này giảm liên tục qua từng ngày, đỉnh điểm là ngày 14.3, tài khoản của sao phim Nữ hoàng nước mắt mất gần 495.000 người theo dõi. Tính đến sáng 28.3, con số này còn hơn 20,2 triệu người theo dõi.

Không chỉ giảm sút về lượng người theo dõi, trang Instagram của Kim Soo Hyun còn bị dân mạng tấn công dữ dội với những bình luận lên án, chỉ trích tràn ngập trong phần bình luận từ các bài đăng cũ đến mới. Trên các nền tảng mạng xã hội, anh liên tục hứng chịu làn sóng chỉ trích từ khán giả Hàn Quốc cho đến quốc tế thậm chí nhiều người tuyên bố "tẩy chay", đòi nam diễn viên rời khỏi làng giải trí.

Kim Soo Hyun bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài ra, bê bối đời tư cũng khiến Kim Soo Hyun bị nhiều nhãn hàng quay lưng bằng việc gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của anh khỏi trang web, nền tảng mạng xã hội hay chấm dứt hợp đồng hợp tác. Nam diễn viên quay chương trình Good Day cùng G-Dragon giữa lúc vướng ồn ào song đến khi chương trình phát sóng, thời lượng xuất hiện của tài tử bị cắt tối đa. Hôm 25.3, ban tổ chức chương trình lễ hội ở Đài Loan thông báo tài tử 37 tuổi không thể dự sự kiện vào ngày 30.3 như kế hoạch.

Disney+ cũng quyết định hoãn phát hành bộ phim Knock-Off (dự kiến ra mắt tháng 4.2025) có Kim Soo Hyun đóng chính vì bê bối lần này. Ngoài ra, mùa hai của bộ phim dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng tới nhưng vì tranh cãi của nam chính, tất cả lịch trình sản xuất đã bị tạm dừng.

Theo Koreaboo, thông tin trong ngành cho thấy với việc dự án bị gác lại, Kim Soo Hyun có thể bị Disney kiện đòi bồi thường thiệt hại. Knock-Off có khoản ngân sách sản xuất hơn 60 tỉ won, trong đó ước tính 10 - 20% kinh phí được phân bổ riêng cho khoản thù lao của tài tử họ Kim. Trong tình huống tệ nhất, nếu dự án bị hủy bỏ, ngôi sao 8X có thể phải trả số tiền thiệt hại từ 18 tỉ won (gần 135 tỉ đồng).

Đến nay, ồn ào của Kim Soo Hyun chưa đi đến hồi kết khi hai bên liên tục đưa ra những thông tin mâu thuẫn cùng với đó là sự xuất hiện của những nhân vật mới ẢNH: TVN, INSTAGRAM NV

Ở diễn biến mới, ngày 27.3, ông Bu Ji Seok - đại diện hợp pháp của gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron, đã tổ chức một cuộc họp báo ở Seoul (Hàn Quốc) và tiết lộ loạt tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện riêng tư giữa Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun từ năm 2016, chứng minh họ có mối quan hệ tình cảm khi Sae Ron đang ở tuổi vị thành niên. Thông tin này trái ngược với tuyên bố từ phía tài tử họ Kim đưa ra trước đó rằng họ hẹn hò trong giai đoạn 2019 - 2020, khi nữ diễn viên phim The Man from Nowhere đã trưởng thành. Hiện phía nam diễn viên 37 tuổi chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.