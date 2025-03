Loạt tình tiết mới gây sốc quanh ồn ào Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron

Lộ bằng chứng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron từ 2016

Gia đình Kim Sae Ron tung bằng chứng Kim Soo Hyun hẹn hò cố diễn viên khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Trong khi đó, phía tài tử từng khẳng định họ yêu nhau từ năm 2019 đến 2020, lúc Sae Ron đã trưởng thành ẢNH: TVN, INSTAGRAM NV

Ngày 27.3, ông Bu Ji Seok - đại diện hợp pháp của gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron, đã tổ chức một cuộc họp báo ở Seoul (Hàn Quốc). Tại sự kiện, vị này tiết lộ loạt tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện riêng tư giữa sao phim The Man from Nowhere với tài tử Kim Soo Hyun từ năm 2016, chứng minh họ có mối quan hệ tình cảm khi Sae Ron đang ở tuổi vị thành niên.

Loạt tin nhắn được công bố cho thấy hai nhân vật chính trò chuyện tình cảm, nam diễn viên 8X dành nhiều lời tán tỉnh, bày tỏ mong muốn được gần gũi với Sae Ron. Ngoài ra, phía gia đình cũng tiết lộ bức thư được cho là do Kim Sae Ron viết gửi Kim Soo Hyun vào năm 2024, sau khi cô bị Gold Medalist gửi thông báo yêu cầu trả nợ. Tuy nhiên, bức thư chưa thể đến được tay tài tử phim Vì sao đưa anh tới.

Những hình ảnh, tin nhắn, thư từ riêng tư của Kim Sae Ron liên tục được gia đình tung ra sau khi cô qua đời ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong thư tay, nữ diễn viên sinh năm 2000 mong làm rõ những hiểu lầm giữa hai người sau khi đăng bức ảnh "kề má" bên Kim Soo Hyun lên Instagram vào tháng 3.2024 nhằm mục đích được phía nam diễn viên chủ động liên lạc lại để giải quyết vấn đề liên quan đến khoản nợ. Cô cho biết mình không thể liên lạc với ai trong công ty và sợ bị kiện. Kim Sae Ron xin lỗi ngôi sao 8X vì hành động này và khẳng định không có ý muốn nam nghệ sĩ gặp rắc rối.

Trong thư, Kim Sae Ron cũng nhắc đến khoảng thời gian 5, 6 năm cả hai từng bên nhau, gọi Kim Soo Hyun là mối tình đầu của mình, cũng là người cuối cùng mà cô yêu. Sao phim A Brand New Life còn để lại số điện thoại riêng, mong bạn trai cũ sau khi đọc được thư có thể nhắn lại. "Dù sau này thế nào, em vẫn luôn ủng hộ anh. Em mong anh hạnh phúc cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu và hy vọng khoảng thời gian của chúng ta sẽ không bao giờ bị nhớ đến như một ký ức tồi tệ", cô chia sẻ ở cuối thư.

Ngoài ra, loạt tin nhắn giữa Kim Sae Ron và một người bạn vào tháng 3.2024 cũng được tiết lộ, cho thấy nữ diễn viên suy sụp, hoang mang sau khi nhận thông báo yêu cầu trả số nợ 700 triệu won từ công ty quản lý cũ.

Kim Sae Ron qua đời vào ngày 16.2 vừa qua, đây cũng là sinh nhật Kim Soo Hyun ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong cuộc hỏi đáp giữa đại diện gia đình Kim Sae Ron và phía truyền thông, phía gia đình cố diễn viên cho biết việc công khai loạt tin nhắn riêng tư kể trên là một phần trong quy trình pháp lý nhằm "phản bác thông tin sai lệch và bảo vệ danh dự của Kim Sae Ron". Ban đầu, gia đình có hành động pháp lý nhắm đến YouTuber Lee Jin Ho vì lan truyền thông tin tiêu cực, sai lệch về nữ diễn viên quá cố. Trong khi đó, việc khởi kiện Kim Soo Hyun đang được cân nhắc. Gia đình mong muốn nhận được lời xin lỗi đi kèm việc thừa nhận sai lầm từ phía nam diễn viên 37 tuổi bởi những động thái của phía tài tử này trong quá khứ.

Hiện phía Kim Soo Hyun chưa đưa ra phản hồi về loạt thông tin mới mà phía gia đình Kim Sae Ron đưa ra. Trước đó, công ty chủ quản của tài tử phim Nữ hoàng nước mắt thông báo đã đệ đơn kiện Kim Sae Eui - người điều hành kênh YouTube Viện Garosero, gia đình của cố diễn viên Kim Sae Ron và một cá nhân tự nhận là dì của nữ nghệ sĩ quá cố sau khi anh bị tung ảnh nhạy cảm, lan truyền nhiều thông tin sai lệch.

Scandal ngày càng rắc rối

Thông tin Kim Sae Ron từng bí mật kết hôn khiến dư luận ngỡ ngàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hơn nửa tháng qua, ồn ào về mối quan hệ của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron vẫn chưa đi đến hồi kết mà ngày càng trở nên phức tạp với loạt tình tiết gây sốc. Thậm chí, sự xuất hiện của hai nhân vật mới được cho là bạn trai cũ và chồng của Kim Sae Ron khiến dư luận choáng váng.

Hôm 25.2, một người tự nhận là bạn trai cũ của Kim Sae Ron tiết lộ trên The Fact rằng cái chết của cố diễn viên không liên quan đến Kim Soo Huyn. Người này tiết lộ nữ diễn viên 10X kết hôn với một người đàn ông ở Mỹ hồi đầu năm, chịu đựng bạo hành tinh thần lẫn thể xác khiến cô mất hết hy vọng sống. Trong khi đó, gia đình của cựu sao nhí xứ Hàn bị tố thờ ơ, lạnh nhạt, cắt đứt liên lạc với cô khiến nữ diễn viên không còn chỗ dựa.

Sau đó, phía gia đình bác bỏ thông tin thờ ơ, cắt đứt với Kim Sae Ron. Người được cho là chồng của Kim Sae Ron cũng lên tiếng, tiết lộ họ tự ý kết hôn hồi tháng 1.2025 mà không cho gia đình hai bên biết. Người này khẳng định họ không có mâu thuẫn đồng thời bác bỏ tin đồn Sae Ron từng mang thai, phá thai và cho biết chưa từng bạo hành cô.

Kim Soo Hyun đang lao đao vì ồn ào đời tư ẢNH: INSTAGRAM NV

Đến nay, ồn ào này vẫn khiến dư luận bàn tán xôn xao với loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người bất bình với phía Kim Soo Hyun trong khi số khác lên án gia đình Kim Sae Ron khi chuyện riêng tư của người đã khuất liên tục bị đào bới một cách không cần thiết.

Về phần Kim Soo Hyun, tài tử vẫn im hơi lặng tiếng, để công ty quản lý thay mặt đưa ra phản hồi. Hơn hai tuần qua, ngôi sao 8X chịu nhiều áp lực, bất ổn tinh thần khi bị "mổ xẻ" đời tư, bị nhiều nhãn hàng quay lưng, đông đảo khán giả chỉ trích, tuyên bố tẩy chay. Disney+ cũng quyết định hoãn phát hành bộ phim Knock-Off (dự kiến ra mắt tháng 4.2025) có Kim Soo Hyun đóng chính vì bê bối này. Hôm 25.3, ban tổ chức chương trình lễ hội ở Đài Loan thông báo tài tử 37 tuổi không thể dự sự kiện vào ngày 30.3 như kế hoạch.