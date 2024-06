Kim Soo Hyun và những lần vướng tin đồn hẹn hò

Tin đồn tình cảm giữa Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji xuất phát từ "phản ứng hóa học" quá tốt trong phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay), gây sốt khi phát sóng hồi năm 2020. Khán giả "soi" được nhiều khoảnh khắc cả hai tương tác gần gũi mỗi lần xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào về việc Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji hẹn hò. Tất cả tin đồn đều dựa trên suy đoán và cũng sớm biến mất