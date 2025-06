Kim Tae Hee gây phản ứng trái chiều trong lần xuất hiện mới nhất

Ngay khi Kim Tae Hee đặt chân đến sân bay, đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông đã đổ về để tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của "nữ thần quốc dân" xứ kim chi. Thế nhưng nhan sắc thật sự của bà xã Bi Rain đã khiến không ít người thất vọng.

Gương mặt bóng dầu gây chú ý của Kim Tae Hee khi xuất hiện ở sân bay Đài Loan Ảnh: QQ

Biểu tượng nhan sắc gây tranh cãi bởi vẻ đẹp khác lạ

Kbizoom đưa tin ngày 12.6, dù vẫn giữ được vẻ rạng rỡ và trẻ trung, làn da có phần bóng dầu của nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm bàn tán. Trên mạng xã hội Weibo, một số cư dân mạng không ngần ngại chỉ trích làn da bóng loáng của Kim Tae Hee, ví von như "đổ mỡ trên mặt".

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những đồn đoán về việc ngôi sao phim Nàng công chúa của tôi có thể đã can thiệp thẩm mỹ, như căng da mặt hoặc làm mờ nếp nhăn, do gương mặt cô trông căng mịn hơn nhưng cũng có phần kém tự nhiên so với các lần xuất hiện trước đây.

Nữ thần Kbiz bị đồn đoán đã can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân Ảnh: QQ

Sự so sánh với các bức ảnh cũ cho thấy Kim Tae Hee từng có nếp nhăn nhẹ quanh khóe mắt mỗi khi cười, nhưng giờ đây chi tiết này dường như đã biến mất. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn về việc cô có thể đã sử dụng một số phương pháp làm đẹp để duy trì diện mạo tươi trẻ.

Dẫu vậy, không ít người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Kim Tae Hee. Họ cho rằng các đường nét gương mặt của cô vẫn giữ nguyên như trước, và sự khác biệt, nếu có chỉ đơn giản đến từ lớp trang điểm hoặc hiệu ứng ánh sáng. Thậm chí, làn da căng bóng được xem là một xu hướng trang điểm phổ biến tại Hàn Quốc, thể hiện phong cách đẹp tự nhiên, khỏe mạnh. Ngoài ra, việc nghệ sĩ sử dụng các phương pháp trẻ hóa da cũng là điều không còn xa lạ trong ngành giải trí.

Dù vấp phải ý kiến trái chiều, nhưng nhiều khán giả vẫn bênh vực Kim Tae Hee, cho rằng cô vẫn trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 45 Ảnh: QQ

Được mệnh danh là "nữ thần quốc dân", Kim Tae Hee luôn được yêu mến bởi nhan sắc không tì vết, phong thái thanh lịch và hình ảnh sạch scandal trong mắt công chúng. Cô từng ghi dấu ấn trong loạt phim đình đám như Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Tình sử Jang Ok Jung, Tạm biệt mẹ yêu...

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Kim Tae Hee còn được ngưỡng mộ bởi đời tư mẫu mực và cuộc hôn nhân không scandal với ca sĩ, diễn viên Bi Rain Ảnh: Sohu