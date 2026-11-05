Kim Tiểu Long, Thu Vân mang 'Bạch Hải Đường' lên sân khấu 'Ngân mãi chuông vàng'

Chương trình Ngân mãi chuông vàng tháng 11 (diễn ra lúc 20 giờ ngày 15.11 tại Nhà hát Truyền hình HTV) mang đến vở cải lương từng làm nức lòng giới mộ điệu - Bạch Hải Đường, do NSƯT Kim Phương đảm nhận vai trò đạo diễn dàn dựng. Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ gồm NSƯT Kim Tiểu Long (vai Minh), NSƯT Thu Vân (vai Nhung), Phạm Vũ Thành (trưởng ty cảnh sát), Ngân Huyền (vai Liên), Hoàng Dững (vai Cang), Dũng Nhí (vai Trung)...

Kim Tiểu Long kết hợp cùng dàn Chuông vàng vọng cổ

Thu Vân, Kim Tiểu Long vào vai vợ chồng trong vở Bạch Hải Đường Ảnh: NVCC/ BTC

Với khán giả yêu cải lương, câu chuyện về tướng cướp Bạch Hải Đường không còn xa lạ. Tuy nhiên, trong chương trình Ngân mãi chuông vàng lần này, tác phẩm được dàn dựng với diện mạo mới, quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi cùng những gương mặt trẻ trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, hứa hẹn mang đến những cảm xúc mới cho người xem.

Đạo diễn Kim Phương cho biết bản dựng tập trung khai thác cuộc đời và số phận nhân vật Bạch Hải Đường, đặt trong những mâu thuẫn, xung đột giữa cái thiện và cái ác.

Thông qua diễn biến câu chuyện và những lựa chọn của nhân vật, vở diễn phản ánh những góc khuất trong đời sống, tác động của hoàn cảnh và môi trường xã hội đến hành vi con người. Qua đó, tác phẩm cũng đặt ra vấn đề về hậu quả của những sai lầm, cái giá phải trả trước pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Sự kết hợp của dàn nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm cùng những giọng ca trẻ tạo thông điệp về sự kết nối trên sân khấu Ngân mãi chuông vàng Ảnh: BTC

Tác phẩm Bạch Hải Đường đề cao giá trị của tình người, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về việc chấp hành pháp luật, hướng con người đến lối sống lành mạnh, ứng xử có văn hóa và những giá trị đạo đức tốt đẹp.

Vở diễn không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn gợi mở những suy ngẫm về mối quan hệ giữa hành vi cá nhân và trách nhiệm xã hội, giữa khát vọng sống với những giới hạn của pháp luật và đạo lý.

Tác phẩm khai thác những đặc trưng của sân khấu cải lương truyền thống qua sự kết hợp giữa diễn xuất, lời ca, âm nhạc và khả năng biểu đạt tâm lý nhân vật giàu cảm xúc, qua đó tăng sức truyền cảm và chiều sâu cho câu chuyện. Đồng thời, vở diễn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật cải lương, đưa loại hình sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Dù Bạch Hải Đường là kịch bản đã ra đời từ lâu, ê kíp vẫn dành nhiều tâm huyết, chuẩn bị kỹ lưỡng ở từng khâu với mong muốn mang đến một phiên bản đủ sức lay động khán giả, ngay cả khi câu chuyện và từng lớp diễn đã quen thuộc với nhiều người. Bởi bên cạnh những tình tiết gay cấn, tác phẩm còn chạm đến những giá trị nhân văn về tình nghĩa vợ chồng, tình phụ tử, tình bạn và lẽ sống làm người.