Kim Tuyến nói gì về đề cử 100 gương mặt đẹp nhất?

Xuất hiện nổi bật tại họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế WOW HO CHI MINH CITY, NSƯT Kim Tuyến đảm nhận vai trò đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người thành phố.

Tại sự kiện, NSƯT Kim Tuyến gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nữ diễn viên vừa nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Kim Tuyến chia sẻ quan điểm về ngoại hình

Chia sẻ bên lề chương trình, cô cho biết xem đây là niềm vinh dự nhưng không quá đặt nặng kết quả. Theo Kim Tuyến, điều khiến cô trân trọng nhất chính là tình cảm và sự ủng hộ mà khán giả dành cho mình suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Kim Tuyến ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung khi xuất hiện tại sự kiện Ảnh: BTC

“Thật sự từ trước đến nay, chuyên môn của tôi là diễn xuất và các công việc liên quan đến nghệ thuật. Còn những bảng xếp hạng hay đề cử về nhan sắc thì tôi không tìm hiểu quá nhiều. Vì vậy, việc có tên trong danh sách đề cử này là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều đó có được trước hết nhờ sự yêu thương và ủng hộ của khán giả, đặc biệt là các bạn fan đã luôn đồng hành, cổ vũ tôi rất nhiệt tình”, NSƯT Kim Tuyến chia sẻ.

Diễn viên Chuyện tình đảo ngọc nói thêm chính tình cảm và sự ủng hộ của khán giả chính là yếu tố giúp chuyên trang chú ý đến mình. Bên cạnh đó, Kim Tuyến cũng đáp ứng những tiêu chí, đánh giá riêng nên góp mặt trong danh sách đề cử này.

“Nhưng với bản thân tôi, kết quả không phải điều quá quan trọng. Tôi luôn quan niệm rằng cái đẹp là điều rất đa dạng. Không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng vậy, không ai có quyền tự ti vì mỗi người đều sở hữu một nét đẹp riêng”, cô nêu quan điểm.

Dù vậy, Kim Tuyến cho rằng việc được xuất hiện trong một danh sách mang tính quốc tế cũng khiến cô ý thức hơn về hình ảnh, cách sống và những việc mình làm. “Bởi ở một góc độ nào đó, mình cũng là nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến”, sao nữ 8X trải lòng.

Ngoài Kim Tuyến, sự xuất hiện của Đồng Ánh Quỳnh tại sự kiện cũng được nhiều người quan tâm Ảnh: BTC

Đồng hành cùng Kim Tuyến trong WOW HO CHI MINH CITY là Đồng Ánh Quỳnh - nữ diễn viên gây ấn tượng bởi hình ảnh cá tính, năng động và khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Theo Kim Tuyến, cô đặc biệt ngưỡng mộ sự nỗ lực của đàn em. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân rất ấn tượng với những gì Đồng Ánh Quỳnh thể hiện trong các vai diễn đòi hỏi kỹ năng võ thuật, bởi cô hiểu rõ mức độ khó khăn và khắc nghiệt của quá trình tập luyện.

Không chỉ xuất hiện tại họp báo, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh còn trực tiếp tham gia ghi hình nhiều tập của WOW HO CHI MINH CITY. Cả hai sẽ cùng khám phá những địa điểm đặc trưng, những nét văn hóa đặc sắc cũng như thiên đường ẩm thực phong phú của thành phố mang tên Bác. "Đó là một trải nghiệm rất thú vị và ý nghĩa”, sao nữ 8X tiết lộ thêm.

WOW HO CHI MINH CITY gồm 20 tập, được xây dựng dưới hình thức những chuyến trải nghiệm thực tế với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình có 5 hướng dẫn viên gồm Khả Như, Ái Phương, Khánh Vân, Steven Nguyễn và Thầy Beo U.40, đồng hành cùng các khách mời trong hành trình khám phá TP.HCM từ nhiều góc nhìn mới mẻ. Theo ê kíp, chương trình dự kiến lên sóng trên HTV7 và kênh YouTube T Production, bắt đầu từ ngày 5.6.