Kim Tuyến, Thiên An, Diệp Bảo Ngọc khoe sắc trên thảm đỏ

Tối 22.4, sự kiện ra mắt dự án điện ảnh Heo năm móng diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và truyền thông. Bên cạnh dàn diễn viên chính gồm nghệ sĩ Thanh Thủy, NSƯT Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Duy Khương, Nhật Ý… thảm đỏ còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt như: NSƯT Kim Tuyến, Diệp Bảo Ngọc, Thiên An, Phương Mỹ Chi, Võ Điền Gia Huy…
Phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết dù đã nhiều lần ra mắt phim, anh vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp như lần đầu. Anh thừa nhận có áp lực trước kỳ vọng của khán giả với "vũ trụ linh dị", song quan niệm mỗi tác phẩm mang một sứ mệnh riêng. Với Heo năm móng, đạo diễn kỳ vọng phim chạm đến cảm xúc người xem, đồng thời lan tỏa thông điệp về gia đình, xã hội và tôn vinh nét đẹp văn hóa bản địa.
Trong khi đó, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa tiết lộ, điểm nhấn của phim nằm ở mối quan hệ đối đầu giữa Khải và Chí - hai vai diễn do Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng đảm nhận. Theo anh, hai nhân vật là "sự phản chiếu của nhau", đại diện cho hai mặt thiện - ác tồn tại trong mỗi con người.
Đảm nhận vai phản diện Chí, Trần Ngọc Vàng cho biết không ngại việc phá vỡ hình tượng "soái ca" quen thuộc. Nam diễn viên bày tỏ mong muốn được thử sức với những dạng vai gai góc để hoàn thiện khả năng diễn xuất. "Tôi không có hình tượng nào để sợ mất. Là diễn viên, điều quan trọng là thể hiện trọn vẹn nhân vật và hiểu sâu hơn về tâm lý con người. Tôi hy vọng khán giả nhìn nhận mình như một người kể chuyện bằng cảm xúc, không chỉ là diễn viên có ngoại hình", anh chia sẻ.
Còn với Võ Tấn Phát, anh thừa nhận nhân vật Khải có nhiều điểm tương đồng với mình ngoài đời, đặc biệt ở sự hoạt ngôn và khả năng tương tác trước ống kính. Tuy nhiên, anh chủ động tiết chế yếu tố hài vốn là thế mạnh để xây dựng một hình ảnh mới.
Heo năm móng là tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về linh dị heo 5 móng ở miền Tây (đặc biệt tại chùa Dơi, Sóc Trăng cũ) gắn liền với quan niệm dân gian về loài vật "lạ", được cho là mang linh hồn người, bị coi là điềm xui xẻo nếu ăn thịt. Phim xoay quanh hành trình của Khải - người thích làm nội dung về tâm linh. Theo gợi ý, anh tìm đến miếu Ông Tà để khai thác đề tài mới câu view. Trong quá trình tìm kiếm nội dung gây chú ý, Khải cùng cộng sự vô tình "đánh thức" truyền thuyết Cô Năm Hợi, kéo theo hàng loạt tai ương.
Dàn sao khoe sắc trên thảm đỏ ra mắt 'Heo năm móng'
