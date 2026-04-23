Kim Tuyến, Thiên An, Diệp Bảo Ngọc khoe sắc trên thảm đỏ

Tối 22.4, sự kiện ra mắt dự án điện ảnh Heo năm móng diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và truyền thông. Bên cạnh dàn diễn viên chính gồm nghệ sĩ Thanh Thủy, NSƯT Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Duy Khương, Nhật Ý… thảm đỏ còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt như: NSƯT Kim Tuyến, Diệp Bảo Ngọc, Thiên An, Phương Mỹ Chi, Võ Điền Gia Huy…

Dàn diễn viên phim Heo năm móng tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết dù đã nhiều lần ra mắt phim, anh vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp như lần đầu. Anh thừa nhận có áp lực trước kỳ vọng của khán giả với "vũ trụ linh dị", song quan niệm mỗi tác phẩm mang một sứ mệnh riêng. Với Heo năm móng, đạo diễn kỳ vọng phim chạm đến cảm xúc người xem, đồng thời lan tỏa thông điệp về gia đình, xã hội và tôn vinh nét đẹp văn hóa bản địa.

Trong khi đó, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa tiết lộ, điểm nhấn của phim nằm ở mối quan hệ đối đầu giữa Khải và Chí - hai vai diễn do Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng đảm nhận. Theo anh, hai nhân vật là "sự phản chiếu của nhau", đại diện cho hai mặt thiện - ác tồn tại trong mỗi con người.

Đảm nhận vai phản diện Chí, Trần Ngọc Vàng cho biết không ngại việc phá vỡ hình tượng "soái ca" quen thuộc. Nam diễn viên bày tỏ mong muốn được thử sức với những dạng vai gai góc để hoàn thiện khả năng diễn xuất. "Tôi không có hình tượng nào để sợ mất. Là diễn viên, điều quan trọng là thể hiện trọn vẹn nhân vật và hiểu sâu hơn về tâm lý con người. Tôi hy vọng khán giả nhìn nhận mình như một người kể chuyện bằng cảm xúc, không chỉ là diễn viên có ngoại hình", anh chia sẻ.

Thử sức với phim kinh dị do Lưu Thành Luân đạo diễn, Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng muốn được làm mới bản thân

Ảnh: H.T

Còn với Võ Tấn Phát, anh thừa nhận nhân vật Khải có nhiều điểm tương đồng với mình ngoài đời, đặc biệt ở sự hoạt ngôn và khả năng tương tác trước ống kính. Tuy nhiên, anh chủ động tiết chế yếu tố hài vốn là thế mạnh để xây dựng một hình ảnh mới.

Heo năm móng là tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về linh dị heo 5 móng ở miền Tây (đặc biệt tại chùa Dơi, Sóc Trăng cũ) gắn liền với quan niệm dân gian về loài vật "lạ", được cho là mang linh hồn người, bị coi là điềm xui xẻo nếu ăn thịt. Phim xoay quanh hành trình của Khải - người thích làm nội dung về tâm linh. Theo gợi ý, anh tìm đến miếu Ông Tà để khai thác đề tài mới câu view. Trong quá trình tìm kiếm nội dung gây chú ý, Khải cùng cộng sự vô tình "đánh thức" truyền thuyết Cô Năm Hợi, kéo theo hàng loạt tai ương.

Dàn sao khoe sắc trên thảm đỏ ra mắt 'Heo năm móng'

Thảm đỏ ra mắt phim Heo năm móng quy tụ nhiều mỹ nhân của làng giải trí Việt. Trong đó, NSƯT Kim Tuyến rạng rỡ khi diện thiết kế tông vàng nổi bật. Ở tuổi 39, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc mặn mà Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, Diệp Bảo Ngọc xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế tông trắng thanh lịch. Sau thành công của loạt phim trăm tỉ như: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi trở lại với dự án điện ảnh Phí phông, đang gây sốt phòng vé Ảnh: H.T

Thiên An thu hút ánh nhìn khi xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, kết hợp cùng jumpsuit lông tông đen ấn tượng, khác biệt trên thảm đỏ. Sau ồn ào tình ái với ca sĩ Jack - J97, nữ diễn viên hạn chế hoạt động nghệ thuật và ít xuất hiện trước truyền thông, thỉnh thoảng mới tham gia một số sự kiện của đồng nghiệp Ảnh: H.T

Khác với những lần xuất hiện trước, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp tóc búi gọn gàng và váy đen tối giản, mang đến vẻ ngoài thanh lịch Ảnh: H.T

Võ Điền Gia Huy xuất hiện trên thảm đỏ với vẻ ngoài "bảnh trai", thu hút ánh nhìn. Thời gian qua, nam diễn viên liên tục gây chú ý khi góp mặt trong các dự án phim như Tử chiến trên không, Vì mẹ anh phán chia tay… Ảnh: H.T

Diễn viên Nhật Ý, cô đảm nhận vai nữ chính trong phim Heo năm móng Ảnh: H.T

Vợ chồng diễn viên Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh Ảnh: H.T

Diễn viên Huỳnh Kiến An cùng vợ Ảnh: H.T

"Anh trai" Nhâm Phương Nam và diễn viên Thuận Nguyễn Ảnh: H.T

Leona Khánh Tiên (thứ hai từ trái sang) đến chúc mừng Ốc Thanh Vân. Hiện cả hai đang cùng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân Ảnh: H.T

"Anh trai" Hải Nam cùng diễn viên Nguyên Thảo Ảnh: H.T

Diễn viên Trần Ngọc Vàng - nghệ sĩ Thanh Thủy - diễn viên nhí Bồ Câu Ảnh: H.T

Diễn viên Võ Tấn Phát và ba mẹ Ảnh: H.T