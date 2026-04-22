Việt Hương hội ngộ Vân Sơn

Tối 21.4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia như: vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương, diễn viên Lê Huỳnh, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, ca sĩ Thiều Bảo Trâm, diễn viên Lê Hạ Anh, siêu mẫu Minh Tú...
Phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn là bản remake (làm lại) từ tác phẩm One Cut of the Dead, bộ phim từng tạo nên "hiện tượng phòng vé" tại Nhật Bản. Phim xoay quanh một đạo diễn bị xem thường, thậm chí bị gán mác làm "phim rác" (Vân Sơn thủ vai). Không chỉ chịu áp lực từ nghề, ông còn đối diện với sự xa cách từ chính con gái mình (Lâm Thanh Mỹ) vì những định kiến xoay quanh cách làm phim của ông.
Để chứng minh năng lực cũng như lấy lại niềm tin của con, ông quyết định thực hiện dự án tham vọng nhất sự nghiệp, đó là quay một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Tuy nhiên, quá trình thực hiện liên tục bị đẩy vào những tình huống tréo ngoe khi dàn diễn viên không ngừng tạo ra sự cố, khiến hậu trường trở nên hỗn loạn và đầy những khoảnh khắc dở khóc dở cười.
Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Sơn, Quang Minh, Hồng Ánh, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát… Bên cạnh dàn sao trong nước, phim còn có sự góp mặt của tài tử Hàn Quốc Kim Kang Woo. Đây cũng là lần hiếm hoi nam diễn viên thử sức với thể loại hài.
Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 24.4.2026.
