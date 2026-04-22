Việt Hương hội ngộ Vân Sơn

Tối 21.4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia như: vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương, diễn viên Lê Huỳnh, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, ca sĩ Thiều Bảo Trâm, diễn viên Lê Hạ Anh, siêu mẫu Minh Tú...

Dàn diễn viên phim tại thảm đỏ Ảnh: H.T

Phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn là bản remake (làm lại) từ tác phẩm One Cut of the Dead, bộ phim từng tạo nên "hiện tượng phòng vé" tại Nhật Bản. Phim xoay quanh một đạo diễn bị xem thường, thậm chí bị gán mác làm "phim rác" (Vân Sơn thủ vai). Không chỉ chịu áp lực từ nghề, ông còn đối diện với sự xa cách từ chính con gái mình (Lâm Thanh Mỹ) vì những định kiến xoay quanh cách làm phim của ông.

Để chứng minh năng lực cũng như lấy lại niềm tin của con, ông quyết định thực hiện dự án tham vọng nhất sự nghiệp, đó là quay một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Tuy nhiên, quá trình thực hiện liên tục bị đẩy vào những tình huống tréo ngoe khi dàn diễn viên không ngừng tạo ra sự cố, khiến hậu trường trở nên hỗn loạn và đầy những khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Sơn, Quang Minh, Hồng Ánh, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát… Bên cạnh dàn sao trong nước, phim còn có sự góp mặt của tài tử Hàn Quốc Kim Kang Woo. Đây cũng là lần hiếm hoi nam diễn viên thử sức với thể loại hài. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 24.4.2026. Dàn sao hội ngộ tại thảm đỏ 'Đại tiệc trăng máu 8'

Xuất hiện tại sự kiện công chiếu phim, Trương Quỳnh Anh lựa chọn thiết kế váy dài sắc đen kín đáo song vẫn khéo léo tôn lên bờ vai trần gợi cảm. Gần đây, nữ ca sĩ không hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực nghệ thuật, chỉ xuất hiện tại vài sự kiện giải trí của đồng nghiệp. Trương Quỳnh Anh cho biết vẫn dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật và sẽ sớm trở lại khi tìm được dự án thực sự phù hợp. Thời gian qua, cô cũng thử sức kinh doanh nhà hàng chay

Siêu mẫu Minh Tú vẫn trung thành với phong cách sexy, táo bạo khi xuất hiện tại sự kiện. Chân dài 9X lựa chọn thiết kế phối lông nổi bật, kết hợp phom dáng ôm sát giúp tôn lên đường cong quyến rũ, đồng thời tạo điểm nhấn cá tính. Kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo Minh Tú càng khẳng định dấu ấn riêng mỗi lần xuất hiện trước công chúng Ảnh: H.T

Cũng chọn sắc đen song Thiều Bảo Trâm diện trang phục đơn giản hơn so với các người đẹp khác tại sự kiện. Nữ ca sĩ diện áo sơ mi cách điệu kết hợp quần da bó sát, tôn vóc dáng thon gọn Ảnh: H.T

Lê Hạ Anh nổi bật giữa dàn mỹ nhân diện tông đen khi lựa chọn váy trắng điểm nơ đỏ Ảnh: H.T

Tú Hảo diện trang phục tông nâu tối giản, kết hợp phụ kiện màu gold, tạo điểm nhấn khác biệt giữa dàn mỹ nhân tại sự kiện. 9 năm kể từ chiến thắng The Face Vietnam 2017, phong cách thời trang của Tú Hảo vẫn được nhiều người chú ý Ảnh: H.T

Quách Ngọc Ngoan và Tuấn Trần cũng dành thời gian đến chúc mừng đồng nghiệp có vai diễn trong phim mới Ảnh: H.T

Lê Huỳnh xuất hiện cùng vợ tại sự kiện ra mắt phim. Ở tuổi ngoài 60, diễn viên Lê Huỳnh chọn cuộc sống kín tiếng. Ông dành thời gian đóng phim cũng như chăm sóc gia đình nhỏ Ảnh: H.T

Lê Khánh gây chú ý với diện mạo khác lạ khi xuất hiện tại sự kiện. Vốn quen thuộc với phong cách kín đáo, an toàn, nữ diễn viên lần này chọn thiết kế ren, kết hợp lối trang điểm sắc sảo, mang đến hình ảnh lạ mắt Ảnh: H.T