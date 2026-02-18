Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kim Tuyến 'xịt keo' khi hội chị em nhắc tên Đồng Ánh Quỳnh
Kim Tuyến 'xịt keo' khi hội chị em nhắc tên Đồng Ánh Quỳnh

Kim Tuyến ngại ngùng khi Dương Cẩm Lynh vô tình nhắc tên 'chị đẹp' Đồng Ánh Quỳnh trong chương trình 'On Trending'.

Thời gian vừa qua, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh là cặp đôi được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Cả hai cũng chiều lòng người hâm mộ khi thường xuyên chia sẻ những câu chuyện thường nhật, khoảnh khắc tương tác dễ thương lên mạng xã hội. Trong dịp gặp gỡ đầu năm với hội chị em, khi Dương Cẩm Lynh nhận xét nét mặt của Thúy Diễm có đôi phần giống với Đồng Ánh Quỳnh thì Kim Tuyến tỏ ra bối rối, ngại ngùng.

Kim Tuyến ngỡ ngàng khi Dương Cẩm Lynh nhắc tên Đồng Ánh Quỳnh

Trong khi đó, Nhật Kim Anh, Quỳnh Lam và Thúy Diễm cười nghiêng ngả trước biểu cảm vừa đáng yêu vừa bất lực của Kim Tuyến. Để lắng nghe cuộc trò chuyện của dàn mỹ nhân phim xưa, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube – fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm, Quỳnh Lam rộn ràng khai xuân, chia sẻ hành trình thăng trầm

Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm, Quỳnh Lam rộn ràng khai xuân, chia sẻ hành trình thăng trầm

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, khán giả có dịp hội ngộ dàn mỹ nhân quen thuộc của màn ảnh Việt - Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm và Quỳnh Lam - trong cuộc trò chuyện đầu xuân đầy cảm xúc. Không chỉ nhắc chuyện nghề, các nghệ sĩ còn mở lòng về cuộc sống, gia đình và những ước nguyện cho năm mới.

