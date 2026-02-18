Kim Tuyến 'xịt keo' khi hội chị em nhắc tên Đồng Ánh Quỳnh

Thời gian vừa qua, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh là cặp đôi được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Cả hai cũng chiều lòng người hâm mộ khi thường xuyên chia sẻ những câu chuyện thường nhật, khoảnh khắc tương tác dễ thương lên mạng xã hội. Trong dịp gặp gỡ đầu năm với hội chị em, khi Dương Cẩm Lynh nhận xét nét mặt của Thúy Diễm có đôi phần giống với Đồng Ánh Quỳnh thì Kim Tuyến tỏ ra bối rối, ngại ngùng.

Kim Tuyến ngỡ ngàng khi Dương Cẩm Lynh nhắc tên Đồng Ánh Quỳnh Ảnh: M.H

Trong khi đó, Nhật Kim Anh, Quỳnh Lam và Thúy Diễm cười nghiêng ngả trước biểu cảm vừa đáng yêu vừa bất lực của Kim Tuyến. Để lắng nghe cuộc trò chuyện của dàn mỹ nhân phim xưa, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube – fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Kim Tuyến 'xịt keo' khi Dương Cẩm Lynh nhắc tên Đồng Ánh Quỳnh



