6 năm, sai phạm hơn 300.000 tỉ đồng

Ý kiến Những “quả đấm thép” nhiều yếu kém Những “quả đấm thép” mà chúng ta từng rất kỳ vọng trước đây đã bộc lộ quá nhiều yếu kém trong việc quản lý vốn, sử dụng tài sản, xây dựng chiến lược kinh doanh và cả sử dụng đầu tư, cơ sở vật chất... Sự đổ vỡ của Vinashin, Vinalines đã gióng lên hồi chuông phải xác định lại chức năng của các DNNN theo hướng nhà nước chỉ cần tập trung để xây dựng trụ cột mạnh cho nền kinh tế, còn cái nào xã hội làm được nên để cho xã hội làm, DNNN không ôm đồm nữa. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân Nên co hẹp tầm ảnh hưởng của DNNN Bên cạnh một số DNNN hoạt động tương đối hiệu quả, còn nhiều DN lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí có nguy cơ phá sản. Nguyên nhân thua lỗ của các DNNN có lý do khách quan, nhưng lý do chủ quan nhiều hơn, như năng lực yếu kém của những người lãnh đạo, kể cả tình trạng quản lý không tốt dẫn đến thất thoát, tham nhũng như một số báo cáo kiểm toán, thanh tra đã chỉ ra. Nguyên nhân nữa cũng do chúng ta xác định chưa rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của DNNN, nhiều DNNN được sử dụng như một công cụ điều tiết nền kinh tế, đơn cử EVN. Cơ chế quản lý điều hành với DNNN cũng tương đối phức tạp, những người đại diện vốn không được thực hiện quyền hành như một người sở hữu đích thực, dẫn đến nhiều tầng nấc, không nhanh nhạy trước những diễn biến của thị trường. Để khắc phục tình trạng này, phải tái cơ cấu khu vực DNNN. Cần làm rõ vai trò của DNNN, xác định lĩnh vực nào nhà nước cần nắm, còn lại nên để cho thị trường. Bên cạnh đó, cần xác định rõ cơ chế vận hành của DNNN, trên tinh thần mở rộng quyền tự chủ, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm cho người đứng đầu, nhưng phải thiết kế một cơ chế kiểm soát quyền lực của những người lãnh đạo. Ông Bùi Đức Thụ (Phó trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội) Chí Hiếu - Vũ Hân