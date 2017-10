Theo CNN, quan chức của Canada và Mexico đã có cuộc họp với các đối tác từ Peru và Chile lần đầu tiên tại Colombia trong tuần này để thảo luận về một số thỏa thuận thương mại tiềm năng. Bộ Thương mại Quốc tế Canada trong một tuyên bố đã gợi ý rằng, các cuộc hội đàm ở Colombia “gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump về tầm quan trọng của thương mại tự do đối với tăng trưởng và thịnh vượng kinh tế”.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi đàm phán NAFTA hồi tuần trước giữa ba nước láng giềng Mỹ, Canada, và Mexico vẫn không cho thấy có bất kỳ tiến bộ nào. Các cuộc thảo luận tiếp theo của NAFTA dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2018. “Canada giống như cô gái láng giềng dễ tính. Nhưng đàm phán NAFTA không chỉ thực sự quan trọng đối với người Canada, mà còn đối với người Mỹ”, Chrystia Freeland, Bộ trưởng Ngoại giao Canada nói với CNN.

Được biết Canada trước đó đã có quan hệ đối tác với Mexico, Chile, Peru và Colombia. Bốn nước này tạo thành Liên minh Thái Bình Dương, một nhóm thúc đẩy thương mại tự do ở Mỹ Latin. Song, có lẽ không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này để Canada nói chuyện về lợi ích của thương mại tự do với các nước khác. “Giai đoạn đàm phán đầy gai góc của NAFTA là điều đã được nhìn thấy trước. Giờ đây chúng ta đang chứng kiến phản ứng của Canada về tầm quan trọng của thương mại tự do, hội nhập và toàn cầu hóa”, Neil Shearing, nhà kinh tế học thị trường tại Capital Economics, cho hay.

Về phần mình, Mexico cũng mở rộng tìm kiếm cơ hội ở những nơi khác. Nước này đang đàm phán lại hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EU), giữ mối quan hệ thương mại với Argentina, Brazil và thúc đẩy ý tưởng về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Theo các chuyên gia nhận định, sẽ khá khó để Canada và Mexico chuyển hướng thương mại ra khỏi Mỹ. Khoảng 80% xuất khẩu của Mexico đi về phía bắc biên giới và Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu của Canada. Thương mại giữa Canada và Mỹ năm ngoái đạt 627 tỉ USD, trong khi đó kinh doanh giữa Canada và Mỹ Latin lại tương đối khiêm tốn. Cụ thể, căn cứ vào số liệu của Panjiva, một công ty nghiên cứu thương mại toàn cầu, Canada và Colombia chỉ trao đổi khoảng 1 tỉ USD hàng hóa trong năm tài chính kết thúc hồi tháng 6.2017.









Phương Anh